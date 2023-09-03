Бордо – хіт цієї осені: топ-10 ідей манікюру, який приверне усі погляди (фото)

Класика, яка не старіє, це нейл-арт у винних тонах

З настанням осені в моду входять глибші відтінки, що відбивається і на останніх нейл-тенденціях. Поза часом залишається актуальним колір бордо, який особливо вдало вписується у тренди манікюру цього сезону.

"Телеграф" публікує десять ідей манікюру для осені 2023 року. Дизайн у бордових тонах прикрасить нігті різних форм та довжин.

Бордовий, марсала, бургундський, всі відтінки червоного вина і навіть крові – ось модна палітра кольорів в осінньому сезоні. Ви можете покрити нігті одним лаком. Нейл-арт у відтінку бордо зробить ваш нейл-арт глибоким, насиченим та лаконічним. Це майже базовий колір манікюру, який доповнить будь-який осінній образ.

Альтернативне рішення комбінувати відтінки. До бордового пасуватиме золотистий, білий, блакитний, чорний і не лише. Сміливо експериментуйте із нейл-дизайном. Можна додати на нігті декор у вигляді фольги або каміння або з’єднати матову і глянсову основи. Навіть звичайні бордові кінчики нігтів піднімуть звичний французький манікюр на новий рівень.

Ідеї манікюру в бордовому кольорі на осінь 2023

Якщо бордові нігті здаються вам надто яскравими, спробуйте звернути увагу на актуальну коричневу палітру. Особливо популярний восени манікюр а-ля латте.

Раніше "Телеграф" розповідав, які форми нігтів у тренді цієї осені. Вибір правильної допоможе досягти ідеального манікюру.