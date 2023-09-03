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Бордо – хіт цієї осені: топ-10 ідей манікюру, який приверне усі погляди (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Бордові нігті прикрасять будь-який осінній образ Новина оновлена 03 вересня 2023, 17:37
Бордові нігті прикрасять будь-який осінній образ. Фото Freepik

Класика, яка не старіє, це нейл-арт у винних тонах

З настанням осені в моду входять глибші відтінки, що відбивається і на останніх нейл-тенденціях. Поза часом залишається актуальним колір бордо, який особливо вдало вписується у тренди манікюру цього сезону.

"Телеграф" публікує десять ідей манікюру для осені 2023 року. Дизайн у бордових тонах прикрасить нігті різних форм та довжин.

Бордовий, марсала, бургундський, всі відтінки червоного вина і навіть крові – ось модна палітра кольорів в осінньому сезоні. Ви можете покрити нігті одним лаком. Нейл-арт у відтінку бордо зробить ваш нейл-арт глибоким, насиченим та лаконічним. Це майже базовий колір манікюру, який доповнить будь-який осінній образ.

Альтернативне рішення комбінувати відтінки. До бордового пасуватиме золотистий, білий, блакитний, чорний і не лише. Сміливо експериментуйте із нейл-дизайном. Можна додати на нігті декор у вигляді фольги або каміння або з’єднати матову і глянсову основи. Навіть звичайні бордові кінчики нігтів піднімуть звичний французький манікюр на новий рівень.

Ідеї манікюру в бордовому кольорі на осінь 2023

Червоні зміїні нігті
Бордовий манікюр
Червоно-білий манікюр
Бордовий манікюр
Бордовий манікюр
Бордовий манікюр
Бордовий манікюр
Бордовий манікюр
Бордовий манікюр
Бордовий манікюр

Якщо бордові нігті здаються вам надто яскравими, спробуйте звернути увагу на актуальну коричневу палітру. Особливо популярний восени манікюр а-ля латте.

Раніше "Телеграф" розповідав, які форми нігтів у тренді цієї осені. Вибір правильної допоможе досягти ідеального манікюру.

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#Манікюр