Черевики-шкарпетки, шкіра, кардиган і не тільки: топ-8 речей, які зроблять із вас королеву трендів (фото)

Варто додати до осіннього гардеробу пару-трійку гарячих трендів

У 2023 році осінні тренди вражають різноманітністю стилів, фасонів та кольорів. Навіть одна ультрамодна річ здатна вивести ваш образ на новий рівень.

Як модно одягатися цієї осені? Про топ-8 обов’язкових речей у сезонному гардеробі пише стилістка під ніком @stylist.inna в Instagram.

Так, цього сезону набирають популярність костюми – трикотажні або з вічно актуальним принтом смужка, а також прозорі спідниці, легінси, які можна вписати в контрастні за стилем образи. Традиційно в трендах осіннього періоду затишні кардигани, лонгсліви, що облягають, та речі зі шкіри, останні носимо за принципом "все і відразу".

Щодо взуття, то перш за все варто звернути увагу на балетки з гострим носом. На більш прохолодну погоду вибирайте модні черевики-шкарпетки. Трендова пара взуття значно підвищить градус стилю у вашому осінньому аутфіті та дозволить вам сяяти за будь-яких погодних умов.

Тренди осені 2023

Кардигани

Легінси

Смужка

Прозорість

Логслів

Трикотаж

Шкіра

Балетки

Трендове взуття

Раніше "Телеграф" розповідав про тренди на верхній одяг восени 2023 року. Порадами поділився відомий український дизайнер Андре Тан. Шкіра та денім – у топі в найближчі три місяці.