Черевики-шкарпетки, шкіра, кардиган і не тільки: топ-8 речей, які зроблять із вас королеву трендів (фото)
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Варто додати до осіннього гардеробу пару-трійку гарячих трендів
У 2023 році осінні тренди вражають різноманітністю стилів, фасонів та кольорів. Навіть одна ультрамодна річ здатна вивести ваш образ на новий рівень.
Як модно одягатися цієї осені? Про топ-8 обов’язкових речей у сезонному гардеробі пише стилістка під ніком @stylist.inna в Instagram.
Так, цього сезону набирають популярність костюми – трикотажні або з вічно актуальним принтом смужка, а також прозорі спідниці, легінси, які можна вписати в контрастні за стилем образи. Традиційно в трендах осіннього періоду затишні кардигани, лонгсліви, що облягають, та речі зі шкіри, останні носимо за принципом "все і відразу".
Щодо взуття, то перш за все варто звернути увагу на балетки з гострим носом. На більш прохолодну погоду вибирайте модні черевики-шкарпетки. Трендова пара взуття значно підвищить градус стилю у вашому осінньому аутфіті та дозволить вам сяяти за будь-яких погодних умов.
Тренди осені 2023
Раніше "Телеграф" розповідав про тренди на верхній одяг восени 2023 року. Порадами поділився відомий український дизайнер Андре Тан. Шкіра та денім – у топі в найближчі три місяці.