Не просто чорний: десять стильних ідей манікюру, актуальних будь-якої пори року (фото)

Чорний колір залишається в топі нейл-тенденцій цілий рік

Як би не змінювалися тенденції манікюру цієї осені, завжди є щось вічне та позачасове. Вже давно класикою нейл-арту став чорний колір, який прикрасить нігті будь-яких форм та довжин.

"Телеграф" публікує десять стильних ідей манікюру в чорному кольорі. Такий нейл-дизайн чудово впишеться в осінні образи.

Просто чорний лак на нігтях може здатися нудним, тому можна урізноманітнити ваш манікюр за допомогою матового покриття. У такому варіанті чорний нейл-арт здається більш глибоким, стильним та стриманим.

Якщо чорний колір на кожному нігті вас лякає, то додайте до дизайну інші відтінки. Ідеальною комбінацією стануть нюдові тони й білий колір. Не менш вдала ідея — зробити мармуровий манікюр, а чорний лак нанести лише на кілька нігтів.

Сміливо експериментуйте із дизайном. Особливо популярними є абстрактні малюнки на чорному тлі. Також завжди актуальна золотиста фольга, із чорним вона зробить ваші нігті ефектними. Найсміливіші модниці можуть вибрати поєднання чорного лаку з анімалістичним принтом.

Ідеї манікюру у чорному кольорі

Яскравий принт

Золотистий декор

Мармуровий дизайн

Стильні малюнки

Ефектний нейл-арт

Лаконічний дизайн

Ідея манікюру на осінь

Контраст фактур

Оригінальний нейл-дизайн

Чорно-білий мікс

Раніше "Телеграф" розповідав, що не виходить із трендів нейл-арту французький манікюр. Але якщо класичний дизайн вам набрид, є способи урізноманітнити френч.