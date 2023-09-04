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Не просто чорний: десять стильних ідей манікюру, актуальних будь-якої пори року (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Чорний манікюр – вічна класика
Чорний манікюр – вічна класика. Фото Pexels

Чорний колір залишається в топі нейл-тенденцій цілий рік

Як би не змінювалися тенденції манікюру цієї осені, завжди є щось вічне та позачасове. Вже давно класикою нейл-арту став чорний колір, який прикрасить нігті будь-яких форм та довжин.

"Телеграф" публікує десять стильних ідей манікюру в чорному кольорі. Такий нейл-дизайн чудово впишеться в осінні образи.

Просто чорний лак на нігтях може здатися нудним, тому можна урізноманітнити ваш манікюр за допомогою матового покриття. У такому варіанті чорний нейл-арт здається більш глибоким, стильним та стриманим.

Якщо чорний колір на кожному нігті вас лякає, то додайте до дизайну інші відтінки. Ідеальною комбінацією стануть нюдові тони й білий колір. Не менш вдала ідея — зробити мармуровий манікюр, а чорний лак нанести лише на кілька нігтів.

Сміливо експериментуйте із дизайном. Особливо популярними є абстрактні малюнки на чорному тлі. Також завжди актуальна золотиста фольга, із чорним вона зробить ваші нігті ефектними. Найсміливіші модниці можуть вибрати поєднання чорного лаку з анімалістичним принтом.

Ідеї манікюру у чорному кольорі

Манікюр з принтом леопард
Яскравий принт
Чорно-золотий манікюр
Золотистий декор
Мармуровий манікюр
Мармуровий дизайн
Чорно-білий манікюр
Стильні малюнки
Манікюр з місяцем
Ефектний нейл-арт
Чорно-білий манікюр
Лаконічний дизайн
Чорно-бежевий манікюр
Ідея манікюру на осінь
Чорний манікюр
Контраст фактур
Чорний манікюр
Оригінальний нейл-дизайн
Чорний манікюр
Чорно-білий мікс

Раніше "Телеграф" розповідав, що не виходить із трендів нейл-арту французький манікюр. Але якщо класичний дизайн вам набрид, є способи урізноманітнити френч.

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