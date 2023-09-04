Не потрібно бути шопоголіком: три правила оновлення гардеробу від модного стиліста

Матвій Калугін розвіяв стереотипи та розповів, як купує нові речі для себе

У суспільстві існує стереотип, що стиліст — це неймовірний шопоголік, який кожен сезон полює за гарячими трендами та витрачає всі прибутки на одяг. Багато людей у це вірять і чинять таким чином навіть зараз, щоб у гонитві за новими речами не пропустити жоден модний тренд осені 2023 року.

Однак це не обов’язково має бути так. Про свою стратегію оновлення гардероба розповів у Instagram стиліст Матвій Калугін.

Він керується такими правилами:

Раз на півроку робити підтримуючий розбір гардеробу. Очищати шафу від того, що вже не відповідає внутрішнім відчуттям, або втратило презентабельний вигляд. "Сам процес дає розуміння "слабких зон" у гардеробі, які слід опрацювати та доповнити", — зазначає стиліст. Не прив’язуватися до шопінгу виключно на розпродажах. Купувати на sale тільки у разі, якщо річ дійсно подобається та потрібна. Не купувати "про всяк випадок" або "оскільки вигідно", навіть якщо знижки дуже хороші. Краще витратити кошти на речі, що дійсно того варті, навіть якщо і за повним цінником.

Стиліст розповів, що на початку року взагалі не купував нових речей, навесні придбав кілька позицій на літо (футболки, аксесуари, одні джинси) та універсальні кросівки, які були потрібні давно. І влітку придбав ще три речі.

Звідси третє правило : не створювати собі шопінг-листи. Тому не обов’язково оновлювати весь гардероб повністю, швидше доповнювати його цікавими позиціями чи замінювати якісь базові.

За підсумком стиліст рекомендував: немає потреби — не купувати, хоч би яким трендовим чи вигідним це не було. Захотілося зараз і з річчю вже видно різні образи — брати!

Раніше ми розповідали, які антитренди взуття на осінь 2023 року слід негайно сховати якомога далі до наступних сезонів. Знов у моді — балетки та ботильйони.