Тренди літа, які залишаються ще й на осінь: які речі не варто ховати у шафу (фото)

Деякі літні речі не ховайте далеко

Попри те, що погода продовжує бути літньою, надворі вже осінь, а значить, що набирають чинності нові модні "правила та закони". Тобто час звертати увагу на осінні модні тренди і тенденції 2023 року.

Стиліст kenik.anna у своєму модному блозі в Інстаграмі, поділилася топ-7 трендами, на які варто обов’язково звернути увагу цієї осені. Варто зазначити, що більшість із них "родом із літа", тому не відкладайте деякі літні речі в далеку скриньку.

Тренди осені 2023:

Офісний стиль, саме не смарт-кежуал, а офісно-наближений до офіційно-ділового, класичний. Особливо костюми.

Твідові жакети залишаються із нами. Додають нотку леді-стилю та статусності образу.

Червоний колір — він був присутній і в літніх трендах і переходить із нами далі.

Пояси, ремені чітко на талії можуть бути вузькі, широкі, основна деталь — на талії підкреслюючи її.

Спідниці строгі, стримані, лаконічні, чіткі, в довжинах: до колін, міді та максі. Часто показували олівці-спідниці.

Стиль "lady like" та "old money" переходять теж у новий сезон.

Цікаві деталі : манжети та комірець сорочки, блузи поверх блейзера.

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