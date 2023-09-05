З позначкою "Обов'язково": 7 трендів, з якими ви будете мати крутий вигляд восени (фото)

Якщо вам не вистачало драйву в осінній капсулі, це ваш шанс

Кінець літа вже відзначився оновленням гардероба на осінь. Прийняла популярний тренд на червоний колір супермодель Гейлі Бібер, а різні бренди готуються представити нові колекції байкерських курток.

TikTok і стрітстайл дали зрозуміти, що найголовнішим трендом сезону 2023 стали моточоботи, діляться експерти блогу про моду та стиль MODEISME. Так що, якщо ви шукали драйвове відчуття в осінній гардеробній колекції, це ваша можливість.

Стейтмент-сережки постійно входять до списку трендів, і вам варто звернути увагу на великі золоті моделі або вінтажні кліпси. Наступним обов'язковим елементом вашого гардероба повинно бути біле пальто, чудову стилізацію якого продемонстрували бренди The Row і Khaite.

Гейлі Бібер уже підхопила тренд на червоний колір

Топ з круглим вирізом

Моточоботи

Облягаючий кардиган

Байкерська вінтажна куртка

Стейтмент-сережки

Біле пальто

До речі, актуальною цього року стала модна естетика Coastal granddaughter. Ми розповідали, що у модному світі вона дуже схожа на скандинавський мінімалізм: основні складові — це об’ємний светр або сорочка з чоловічого плеча та лляні білі штани.