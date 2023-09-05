Ця осінь буде яскравою: найстильніші та найтрендовіші кольори манікюру від Інституту кольору Pantone (фото)

Viva Magenta, як і раніше, залишається кольором 2023 року.

Перед початком кожного модного сезону Інститут кольору Pantone називає актуальну палітру трендових кольорів та відтінків. Оскільки новий осінній сезон вже настав, настав час ознайомитися з цим списком, щоб у свого нейл-майстра не морочити собі голову, що ж зробити на нігтях.

Варто зазначити, що такої яскравої та сміливої осені давно не було. Тому можете сміливо звертати увагу на більш насичені та яскраві кольори, а не робити манікюр у "стандартних" темних тонах. Хоча нюдові, бежеві та молочні відтінки з рахунків скидати не потрібно — це писк 2023 року.

Наймодніші кольори манікюру осені 2023 від Pantone

Рожево-фіолетовий

Це вже улюблена фуксія, але з червонуватим відтінком. Яскравий колір, який заряджає та підтримує енергійний настрій.

Вже знайома всім Viva Magenta

За версією Pantone цей колір збереже свою популярність і в 2024 році.

Кольрабі або цвіт молодої капусти

Саме він в осінній палітрі відображає інтерес до природи, здорового способу життя та здорового харчування. Та й загалом, додає яскравості та пікантності осінньої палітри 2023/2024.

Перська коштовність

Благородний синій відтінок, такий схожий на напівдорогоцінний лазурит. В цілому, вся осіння палітра досить "тепла", а відтінок Persian Jewel приносить в неї "охолодний" ефект.

Раніше "Телеграф" розповідав, які форми нігтів у тренді цієї осені. Вибір правильної допоможе досягти ідеального манікюру.