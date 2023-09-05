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Ця осінь буде яскравою: найстильніші та найтрендовіші кольори манікюру від Інституту кольору Pantone (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Обов’язково зверніть увагу на ці відтінки восени 2023 року
Обов’язково зверніть увагу на ці відтінки восени 2023 року. Фото Pexels

Viva Magenta, як і раніше, залишається кольором 2023 року.

Перед початком кожного модного сезону Інститут кольору Pantone називає актуальну палітру трендових кольорів та відтінків. Оскільки новий осінній сезон вже настав, настав час ознайомитися з цим списком, щоб у свого нейл-майстра не морочити собі голову, що ж зробити на нігтях.

Варто зазначити, що такої яскравої та сміливої осені давно не було. Тому можете сміливо звертати увагу на більш насичені та яскраві кольори, а не робити манікюр у "стандартних" темних тонах. Хоча нюдові, бежеві та молочні відтінки з рахунків скидати не потрібно — це писк 2023 року.

Наймодніші кольори манікюру осені 2023 від Pantone

  • Рожево-фіолетовий

Це вже улюблена фуксія, але з червонуватим відтінком. Яскравий колір, який заряджає та підтримує енергійний настрій.

Рожево-фіолетовий
манікюр у кольорі фуксія 2023
манікюр у кольорі фуксія
рожево-фіолетовий манікюр
  • Вже знайома всім Viva Magenta

За версією Pantone цей колір збереже свою популярність і в 2024 році.

Viva Magenta
манікююр Віва маджента з дизайном
манікююр віва маджента на овальні нігті
манікююр Віва маджента
  • Кольрабі або цвіт молодої капусти

Саме він в осінній палітрі відображає інтерес до природи, здорового способу життя та здорового харчування. Та й загалом, додає яскравості та пікантності осінньої палітри 2023/2024.

Кольрабі
салатовий манікююр кольрабі
салатовий манікююр із дизайном
салатовий манікююр на довгі нігті
  • Перська коштовність

Благородний синій відтінок, такий схожий на напівдорогоцінний лазурит. В цілому, вся осіння палітра досить "тепла", а відтінок Persian Jewel приносить в неї "охолодний" ефект.

Перська коштовність
блакитний манікююр на овальні нігті
синій манікююр на квадратні нігті
блакитний манікююр на довгі нігті

Раніше "Телеграф" розповідав, які форми нігтів у тренді цієї осені. Вибір правильної допоможе досягти ідеального манікюру.

Теги:
#Мода #Манікюр