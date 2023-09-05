Максі, оверсайз і не тільки: топ-7 трендів літа, з якими ви виглядатимете модно цієї осені

У тренді залишаться і жилети, і оверсайз поло та лонги

Хоча перший день осені когось порадував після літньої спеки, а когось налякав раптовим похолоданням, погода в Україні на вересень дає змогу поки що не ховати літніх речей якомога далі. Дізнаймося, які тренди переходять до осіннього гардероба.

Що з речей, які ви носили цього літа, залишається з вами й надалі? У своєму модному блозі в Instagram розповіла стиліст Ольга Литвинова.

Тренди осені 2023

Довжина максі. Спідниці та сукні максимальної довжини будуть трендом і цієї осені.

Лаконічність — вона, як і мінімалізм, актуальна завжди, але бувають сезони, коли вони особливо актуальні.

— вона, як і мінімалізм, актуальна завжди, але бувають сезони, коли вони особливо актуальні. Червоний – цієї осені буде у багатьох колекціях. Якщо ви не дуже уявляєте його у своєму гардеробі, але хочеться експериментувати – вибирайте взуття та аксесуари. Це вдале рішення надати колір, але при цьому почуватися комфортно з ним, поступово додаючи його в одяг і переходячи в портретну зону.

Тотал денім образи (total denim look). Тут Литвинова скомбінувала в одному образі різні напрямки.

Мереживо – тренд, набравши великих обертів, впевнено їх тримає.

– тренд, набравши великих обертів, впевнено їх тримає. Жилети та костюм-рішення з жилетами.

Стиліст додала, що в тренді залишаються спортивні оверсайз поло та лонги. При цьому вітаються великі написи на них.

Зазначимо, у total denim образі не обов’язково поєднувати джинси із джинсовою сорочкою одного кольору. Це може бути як сірий верх і блакитний низ, так і будь-які інші поєднання, які вам личать. Добре поєднується з тотал денім луком, а також дозволяє почуватися комфортніше трикотажний топ, одягнений під сорочку.

Раніше стиліст Матвій Калугін розвіяв стереотипи та розповів, як купує нові речі для себе. Він порадив, як часто потрібно оновлювати гардероб, щоб не бути шопоголиком.