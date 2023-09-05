Не тільки ковбойки та балетки: топ-6 пар взуття, які доповнять будь-який образ цієї осені (фото)

У моді цього сезону як класичні човники, так і а-ля чоловічі черевики

Осінній образ буде вдалим, якщо підібрати актуальну сумку та трендове взуття. Цього сезону популярні різні моделі черевиків, чобіт і туфель, які прикрасять ваші аутфіти.

Яке взуття носимо восени 2023? Детальніше про шість головних трендів розповідає стилістка Ната Москаленко в Instagram.

Так, більшість взуттєвих тенденцій перекочували до нас із минулих сезонів. Тому якщо у вас вже є базова пара чобіт чи черевиків, сміливо вплітайте її в нові осінні вбрання. Саме взуття допоможе завершити образ та підкреслити у ньому той чи інший стиль. Черевики, туфлі або чоботи можуть бути не тільки зручними, а й стильними.

Яке взуття в моді восени 2023 року:

Класичні туфлі-човники;

Пара чоловічих туфель (дербі, монки, лофери);

(дербі, монки, лофери); Ковбойські черевики;

Балетки або туфлі "Мері Джейн";

Пара гранжових чобіт;

Слоуч чоботи (тобто з широкою халявою).

Тренди взуття в сезоні осінь 2023

А-ля чоловіче взуття

Стиль гранж у моді

Вічна класика

Балетки все ще в моді

Ідеальні чоботи на осінь

Базове осіннє взуття

Раніше "Телеграф" розповідав, що не менш важливе завдання – підібрати до вбрання актуальні аксесуари. Цієї осені популярні краватки, банти, пояси-ланцюжки, рукавички і не тільки.