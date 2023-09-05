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Не тільки ковбойки та балетки: топ-6 пар взуття, які доповнять будь-який образ цієї осені (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Взуття – важлива частина образу
Взуття – важлива частина образу. Фото Pexels

У моді цього сезону як класичні човники, так і а-ля чоловічі черевики

Осінній образ буде вдалим, якщо підібрати актуальну сумку та трендове взуття. Цього сезону популярні різні моделі черевиків, чобіт і туфель, які прикрасять ваші аутфіти.

Яке взуття носимо восени 2023? Детальніше про шість головних трендів розповідає стилістка Ната Москаленко в Instagram.

Так, більшість взуттєвих тенденцій перекочували до нас із минулих сезонів. Тому якщо у вас вже є базова пара чобіт чи черевиків, сміливо вплітайте її в нові осінні вбрання. Саме взуття допоможе завершити образ та підкреслити у ньому той чи інший стиль. Черевики, туфлі або чоботи можуть бути не тільки зручними, а й стильними.

Яке взуття в моді восени 2023 року:

  • Класичні туфлі-човники;
  • Пара чоловічих туфель (дербі, монки, лофери);
  • Ковбойські черевики;
  • Балетки або туфлі "Мері Джейн";
  • Пара гранжових чобіт;
  • Слоуч чоботи (тобто з широкою халявою).

Тренди взуття в сезоні осінь 2023

Осіннє взуття
А-ля чоловіче взуття
Черевики в стилі гранж
Стиль гранж у моді
Туфлі-човники
Вічна класика
Балетки
Балетки все ще в моді
Осінні чоботи
Ідеальні чоботи на осінь
Ковбойські чоботи
Базове осіннє взуття

Раніше "Телеграф" розповідав, що не менш важливе завдання – підібрати до вбрання актуальні аксесуари. Цієї осені популярні краватки, банти, пояси-ланцюжки, рукавички і не тільки.

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#Взуття #Тренди