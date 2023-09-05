Мереживо, об’ємні плечі, червоний колір і ще п’ять трендів осені-2023: що носимо цього сезону (фото)
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Різноманітність модних тенденцій приємно вражає
В осінньому сезоні багато літніх трендів залишаються актуальними, але з’являються і нові тенденції. У топі опинилися пір’я, каптури, мереживо, а ось серед кольорів лідирує червоний.
Як модно одягатися у сезоні осінь-2023? Детальніше розповідає українська стилістка Яна Платонова у своєму блозі в Instagram.
Так, стилістка звертає увагу на вісім гарячих трендів нового сезону. Деякі з тенденцій, як, наприклад, металік, давно знайомі модницям. Інші ж ідеї з подіумів лише набирають популярності.
Тренди осені 2023:
- Пір’я. Такий декор прикрасить будь-які елементи одягу, включаючи штани, жилети, піджаки та сукні.
- Металик. Крім срібла і золота, що полюбилися, з’являються кольорові варіанти і люрекс.
- Мереживо. Цей матеріал повертається у моду.
- Об’ємні плечі. Ефектний силует знову на часі.
- Каптур. Незвичайний головний убір дизайнери використовують при створенні суконь, топів та светрів.
- Червоний колір. Всі відтінки червоної палітри популярні цієї осені.
- Сірі тони. У моді тотал образи в сірому кольорі, до речі, дуже універсальному.
- Чорно-біле поєднання. Ахроматичні образи опинилися на піку трендів цього сезону.
Тренди осені 2023
Раніше "Телеграф" розповідав, що у формуванні стильного осіннього образу грає роль взуття. Восени 2023 року в топі трендів виявилися пари чобіт, черевиків і туфель, які стануть незамінними для будь-якої модниці.