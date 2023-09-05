Мереживо, об’ємні плечі, червоний колір і ще п’ять трендів осені-2023: що носимо цього сезону (фото)

Різноманітність модних тенденцій приємно вражає

В осінньому сезоні багато літніх трендів залишаються актуальними, але з’являються і нові тенденції. У топі опинилися пір’я, каптури, мереживо, а ось серед кольорів лідирує червоний.

Як модно одягатися у сезоні осінь-2023? Детальніше розповідає українська стилістка Яна Платонова у своєму блозі в Instagram.

Так, стилістка звертає увагу на вісім гарячих трендів нового сезону. Деякі з тенденцій, як, наприклад, металік, давно знайомі модницям. Інші ж ідеї з подіумів лише набирають популярності.

Тренди осені 2023:

Пір’я. Такий декор прикрасить будь-які елементи одягу, включаючи штани, жилети, піджаки та сукні.

Металик. Крім срібла і золота, що полюбилися, з’являються кольорові варіанти і люрекс.

Мереживо. Цей матеріал повертається у моду.

Об’ємні плечі. Ефектний силует знову на часі.

Каптур. Незвичайний головний убір дизайнери використовують при створенні суконь, топів та светрів.

Червоний колір. Всі відтінки червоної палітри популярні цієї осені.

Сірі тони. У моді тотал образи в сірому кольорі, до речі, дуже універсальному.

Чорно-біле поєднання. Ахроматичні образи опинилися на піку трендів цього сезону.

Тренди осені 2023

Металева палітра

Одяг з пір’ям

Ефектний крій

Трендовий силует

Речі з мереживом

Сірі тони

Вічна класика

Король трендів

Раніше "Телеграф" розповідав, що у формуванні стильного осіннього образу грає роль взуття. Восени 2023 року в топі трендів виявилися пари чобіт, черевиків і туфель, які стануть незамінними для будь-якої модниці.