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Мереживо, об’ємні плечі, червоний колір і ще п’ять трендів осені-2023: що носимо цього сезону (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Осінь – час яскравих образів
Осінь – час яскравих образів. Фото Getty Images

Різноманітність модних тенденцій приємно вражає

В осінньому сезоні багато літніх трендів залишаються актуальними, але з’являються і нові тенденції. У топі опинилися пір’я, каптури, мереживо, а ось серед кольорів лідирує червоний.

Як модно одягатися у сезоні осінь-2023? Детальніше розповідає українська стилістка Яна Платонова у своєму блозі в Instagram.

Так, стилістка звертає увагу на вісім гарячих трендів нового сезону. Деякі з тенденцій, як, наприклад, металік, давно знайомі модницям. Інші ж ідеї з подіумів лише набирають популярності.

Тренди осені 2023:

  • Пір’я. Такий декор прикрасить будь-які елементи одягу, включаючи штани, жилети, піджаки та сукні.
  • Металик. Крім срібла і золота, що полюбилися, з’являються кольорові варіанти і люрекс.
  • Мереживо. Цей матеріал повертається у моду.
  • Об’ємні плечі. Ефектний силует знову на часі.
  • Каптур. Незвичайний головний убір дизайнери використовують при створенні суконь, топів та светрів.
  • Червоний колір. Всі відтінки червоної палітри популярні цієї осені.
  • Сірі тони. У моді тотал образи в сірому кольорі, до речі, дуже універсальному.
  • Чорно-біле поєднання. Ахроматичні образи опинилися на піку трендів цього сезону.

Тренди осені 2023

Образи з трендом металік
Металева палітра
Образи з одягом з пір’ям
Одяг з пір’ям
Образи з капюшоном
Ефектний крій
Одяг з об’ємними плечима
Трендовий силует
Образи з мереживними речами
Речі з мереживом
Образи у сірому кольорі
Сірі тони
Чорно-білі образи
Вічна класика
Образи у червоних тонах
Король трендів

Раніше "Телеграф" розповідав, що у формуванні стильного осіннього образу грає роль взуття. Восени 2023 року в топі трендів виявилися пари чобіт, черевиків і туфель, які стануть незамінними для будь-якої модниці.

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