Яке взуття в моді восени 2023: десять головних трендів, щоб ваш образ був ідеальним (фото)

Вибір актуального взуття цього сезону задовольнить будь-яку модницю

Повноцінний образ неможливий без пари стильного взуття. Восени 2023 року в моді залишаються багато взуттєвих тенденцій, знайомих з минулих сезонів, але і є і свіжі дизайнерські ідеї, які урізноманітнять ваш гардероб.

Які черевики, чоботи та туфлі опинилися у трендах цієї осені? Про це розповідає стилістка Ганна Ляшенко в Instagram.

Так, модна експертка радить звернути увагу на десять гарячих тенденцій. Саме взуття може стати завершальною частиною вашого образу, доповнивши його або додавши стильний акцент. Стилістка радить придивлятися до деталей на взутті цього сезону. Особливо популярні платформа, колір, блиск і відкритий носок.

Яке взуття в тренді восени 2023:

Туфлі з гострим носком на маленькому підборі в стилі 90-х і моделі, схожі на класичні човники. Таке взуття стане базою осіннього гардеробу.

Mery Jane та балетки. Якщо хочеться додати в образ акцент, вибирайте варіанти з камінням, блискітками, металевими елементами.

Лофери у класичному вигляді, на тонкій підошві у чоловічому стилі. Також з чоловічого гардеробу актуальні дербі, оксфорди та броги.

Високі чоботи (ботфорти) до середини стегна та вище, щільні по нозі. Традиційна модель для осінньої доби.

Чоботи з широкими напусками. Одночасно стильний і практичний варіант.

Взуття з хутром. Багато брендів показали подібні пари у своїх колекціях.

Взуття у "домашньому стилі". Якщо шукаєте зручність, то зверніть увагу на біркенштоки, мюлі, клоги. У комбінації зі шкарпетками вийде теплий та затишний образ.

Ковбойки у стилі "вестерн". На піку трендів моделі з активними елементами: металевими шкарпетками, вишивкою, з блискучої шкіри. Альтернатива — мото та байкерські черевики.

Чоботи в стилі 90-х із щільним верхом, прилеглим до ноги, а також чоботи у вигляді панчох і шкарпеток із тонкої шкіри, текстилю та сітки.

Кросівки в стилі ретро і "нормкор". Мабуть, один із найпрактичніших трендів сезону.

Трендове взуття восени 2023

Затишне взуття

Ковбойська естетика

Хутряний декор

Стиль 90-х

Балетки не втрачають популярності

Осіння база

Вічна класика

Ефектний вибір

Зручний тренд

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