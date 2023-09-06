Френч, але не базовий: топ-10 ідей французького манікюру, який ви відразу захочете повторити (фото)

Якщо традиційне поєднання набридло, спробуйте освіжити френч кольоровим лаком для нігтів

Щорічно змінюються тенденції манікюру, але французький дизайн залишається актуальним у будь-який сезон. Базовий варіант френча може набриднути, але є стильні ідеї урізноманітнити нейл-арт.

"Телеграф" публікує десять оригінальних ідей французького манікюру. Головна особливість – поєднання кількох лаків для нігтів.

Французький манікюр прикрашає нігті будь-яких форм. Традиційне поєднання нюдової основи та білих кінчиків може здаватися нудним. Дизайн легко освіжити за допомогою яскравих відтінків.

Найпростіший спосіб урізноманітнити френч – покрити кінчики нігтів не білим, а кольоровим відтінком. Можна піти далі та замінити тон основи. У 2023 році на піку трендів рожева палітра, але й вічна класика, чорна, теж залишається актуальною. Наносіть на нігті хоч контрастні, хоч суміжні відтінки, експерименти вітаються.

Щоб французький нейл-дизайн був ефектнішим, спробуйте поєднувати матові та глянцеві покриття. Блиск, мерехтіння, стрази й навіть акуратні малюнки прикрасять ваші нігті, а стильний френч стане акцентом образу.

Ідеї кольорового французького манікюру

Осіння палітра

У стилі Барбі

А-ля лайм

Трендовий червоний

Яскравий мікс

Вічно актуальний чорний

Незвичайне поєднання

Малюнки не завадять

Ефектний дизайн

Модний рожевий

Раніше "Телеграф" розповідав про трендові відтінки манікюру восени 2023 року. Як завжди Інститут кольору Pantone визначив головні тони року, які зроблять ваш манікюр соковитим і модним.