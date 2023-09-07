Бомбери, тренчі й не тільки: топ-6 трендових варіантів верхнього одягу, в якому ви будете найстильнішою цієї осені (фото)

Верхній одяг може бути не тільки практичним, а й стильним

Осінь – час затишних образів із тренчами та куртками. Вибрати верхній одяг цього сезону буде непросто, враховуючи різноманітність тенденцій.

Який верхній одяг є актуальним восени 2023 року? Про головні тренди пише стилістка Тетяна Голота у своєму блозі в Instagram.

Так, варто звернути увагу на шість гарячих тенденцій при виборі верхнього одягу для осінньої пори. Погодні умови диктують свої правила, тому однією косухою не обійтися. У тренчі чи бомбері вам буде не лише тепло, а й ви зможете зібрати стильний аутфіт.

Тренди на верхній одяг у сезоні осінь-2023:

Картата сорочка. Стане атрибутом вашого базового гардеробу.

Стане атрибутом вашого базового гардеробу. Джинсова сорочка. Універсальна та зручна річ.

Універсальна та зручна річ. Бомбер. Котрий сезон не втрачає актуальності.

Котрий сезон не втрачає актуальності. Тренч. Ідеальний варіант верхнього одягу на осінь.

Ідеальний варіант верхнього одягу на осінь. Парка. Підійде не тільки до спортивного, а й романтичного стилю в образах.

Підійде не тільки до спортивного, а й романтичного стилю в образах. Шкірянка. Зараз у моді об’ємні фасони та вільний крій.

Тренди осені 2023: верхній одяг

Вічно актуальна клітинка

Денім – хіт осені

Бобмер досі популярний

Тренч — ідеальний осінній верхній одяг

Укорочені моделі знову в моді

Базовий бежевий колір

Дуже зручний тренд

Трендові куртки

Раніше "Телеграф" розповідав, що неможливо скласти стильний осінній образ без актуальної пари взуття. У топі трендів опинилися балетки, лофери, високі чоботи, ковбойки та не тільки.