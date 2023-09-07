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Бомбери, тренчі й не тільки: топ-6 трендових варіантів верхнього одягу, в якому ви будете найстильнішою цієї осені (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Без модної шкірянки цього сезону не обійтися Новина оновлена 07 вересня 2023, 10:51
Без модної шкірянки цього сезону не обійтися. Фото Getty Images

Верхній одяг може бути не тільки практичним, а й стильним

Осінь – час затишних образів із тренчами та куртками. Вибрати верхній одяг цього сезону буде непросто, враховуючи різноманітність тенденцій.

Який верхній одяг є актуальним восени 2023 року? Про головні тренди пише стилістка Тетяна Голота у своєму блозі в Instagram.

Так, варто звернути увагу на шість гарячих тенденцій при виборі верхнього одягу для осінньої пори. Погодні умови диктують свої правила, тому однією косухою не обійтися. У тренчі чи бомбері вам буде не лише тепло, а й ви зможете зібрати стильний аутфіт.

Тренди на верхній одяг у сезоні осінь-2023:

  • Картата сорочка. Стане атрибутом вашого базового гардеробу.
  • Джинсова сорочка. Універсальна та зручна річ.
  • Бомбер. Котрий сезон не втрачає актуальності.
  • Тренч. Ідеальний варіант верхнього одягу на осінь.
  • Парка. Підійде не тільки до спортивного, а й романтичного стилю в образах.
  • Шкірянка. Зараз у моді об’ємні фасони та вільний крій.

Тренди осені 2023: верхній одяг

Сорочки у клітинку
Вічно актуальна клітинка
Джинсові сорочки
Денім – хіт осені
Бомбери
Бобмер досі популярний
Тренчі
Тренч — ідеальний осінній верхній одяг
Тренчі
Укорочені моделі знову в моді
Тренчі
Базовий бежевий колір
Парки
Дуже зручний тренд
Шкіряні куртки
Трендові куртки

Раніше "Телеграф" розповідав, що неможливо скласти стильний осінній образ без актуальної пари взуття. У топі трендів опинилися балетки, лофери, високі чоботи, ковбойки та не тільки.

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#Тренди #Тренч #Верхній одяг