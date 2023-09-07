Бомбери, тренчі й не тільки: топ-6 трендових варіантів верхнього одягу, в якому ви будете найстильнішою цієї осені (фото)
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Верхній одяг може бути не тільки практичним, а й стильним
Осінь – час затишних образів із тренчами та куртками. Вибрати верхній одяг цього сезону буде непросто, враховуючи різноманітність тенденцій.
Який верхній одяг є актуальним восени 2023 року? Про головні тренди пише стилістка Тетяна Голота у своєму блозі в Instagram.
Так, варто звернути увагу на шість гарячих тенденцій при виборі верхнього одягу для осінньої пори. Погодні умови диктують свої правила, тому однією косухою не обійтися. У тренчі чи бомбері вам буде не лише тепло, а й ви зможете зібрати стильний аутфіт.
Тренди на верхній одяг у сезоні осінь-2023:
- Картата сорочка. Стане атрибутом вашого базового гардеробу.
- Джинсова сорочка. Універсальна та зручна річ.
- Бомбер. Котрий сезон не втрачає актуальності.
- Тренч. Ідеальний варіант верхнього одягу на осінь.
- Парка. Підійде не тільки до спортивного, а й романтичного стилю в образах.
- Шкірянка. Зараз у моді об’ємні фасони та вільний крій.
Тренди осені 2023: верхній одяг
Раніше "Телеграф" розповідав, що неможливо скласти стильний осінній образ без актуальної пари взуття. У топі трендів опинилися балетки, лофери, високі чоботи, ковбойки та не тільки.