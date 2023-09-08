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Хіти осіннього манікюру 2023: топ-6 яскравих дизайнів, які будуть усюди (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Тренди манікюру 2023 — фото Новина оновлена 08 вересня 2023, 16:27
Тренди манікюру 2023 — фото. Фото Pexels

Осінні нігті стануть вашими найкреативнішими образами цього року

Осінь — це дуже "багата" пора року на манікюр, а все через те, що в цей період поєднуються деякі літні тренди, а також з’являються більш серйозні та насичені кольори та відтінки лаку. А іноді нові тренди зовсім несподівані.

Ми зібрали для вас топ-6 найкращих осінніх ідей нейл-арту, які надихнуть вас на манікюр цього сезону. Вибирайте варіант, що сподобався, і швидше вирушайте до свого нейл-майстра.

Тренди манікюру 2023:

  • Гліттер

Нігті із щільним шаром гліттера або великими стразами вийшли з моди. Для модного манікюру ставте вибір на лаку з дрібними та рідкісними частинками шиммера.

  • Незвичайний мікс

Тепер не треба вибирати один принт – поєднуйте кілька! Графіка, написи, анімалістичні принти та абстракція!

  • Пазл

Імітація пазлів – новий тренд у манікюрі. Як зробити такий дизайн? Зверніться до свого майстра манікюру.

  • Червона лінія

Тренд із цим мінімалістичним дизайном живе вже не один сезон. Якщо вам близький такий дизайн, вибирайте нігті, оздоблені однією яскравою смужкою.

  • Яскрава пляма

Модні кольори восени 2023 року досить темні. Але не забувайте розбавляти їх світлими яскравими відтінками – жовтий, червоний, зелений, синій.

  • Ляпки

Попри назву, цей манікюр насправді виглядає оригінально та акуратно.

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Раніше "Телеграф" розповідав про трендові відтінки манікюру восени 2023 року. Як завжди, Інститут кольору Pantone визначив головні тони року, які зроблять ваш манікюр соковитим і модним.

Теги:
#Мода #Манікюр