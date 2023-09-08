Хіти осіннього манікюру 2023: топ-6 яскравих дизайнів, які будуть усюди (фото)

Осінні нігті стануть вашими найкреативнішими образами цього року

Осінь — це дуже "багата" пора року на манікюр, а все через те, що в цей період поєднуються деякі літні тренди, а також з’являються більш серйозні та насичені кольори та відтінки лаку. А іноді нові тренди зовсім несподівані.

Ми зібрали для вас топ-6 найкращих осінніх ідей нейл-арту, які надихнуть вас на манікюр цього сезону. Вибирайте варіант, що сподобався, і швидше вирушайте до свого нейл-майстра.

Тренди манікюру 2023:

Гліттер

Нігті із щільним шаром гліттера або великими стразами вийшли з моди. Для модного манікюру ставте вибір на лаку з дрібними та рідкісними частинками шиммера.

Незвичайний мікс

Тепер не треба вибирати один принт – поєднуйте кілька! Графіка, написи, анімалістичні принти та абстракція!

Пазл

Імітація пазлів – новий тренд у манікюрі. Як зробити такий дизайн? Зверніться до свого майстра манікюру.

Червона лінія

Тренд із цим мінімалістичним дизайном живе вже не один сезон. Якщо вам близький такий дизайн, вибирайте нігті, оздоблені однією яскравою смужкою.

Яскрава пляма

Модні кольори восени 2023 року досить темні. Але не забувайте розбавляти їх світлими яскравими відтінками – жовтий, червоний, зелений, синій.

Ляпки

Попри назву, цей манікюр насправді виглядає оригінально та акуратно.

Раніше "Телеграф" розповідав про трендові відтінки манікюру восени 2023 року. Як завжди, Інститут кольору Pantone визначив головні тони року, які зроблять ваш манікюр соковитим і модним.