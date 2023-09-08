Модний тренч 2023: які шість стильних фасонів у тренді цієї осені (фото)

Діставайте улюблений бежевий та зверніть увагу на шкіряні кроко

Сучасний жіночий образ неможливий без елегантного плаща під час осінніх днів. Надійний і зручний тренч не тільки стане в пригоді у разі дощової погоди, але й додасть вашому стилю актуальних ноток.

Персональний стиліст Альона (watchingukraine) розповіла про шість трендів осінніх тренчів, які вже знаходяться на піку популярності цього сезону. Серед актуальних моделей — кольорові лакові тренчі та традиційний бежевий елемент осіннього гардероба.

Кольоровий лаковий тренч

Колір обирайте з актуальних трендових, або ж який вам до душі (тобто до обличчя).

Чорний шкіряний тренч

Вже в якомусь сенсі став класикою. Силуетів наразі безліч — від напівприталених двобортних до трапеції.

Бежевий максі розслаблений тренч

Тут важливо уникати куцих та приталених варіантів. Якщо бачите тренч, який схожий на плащ-палатку — ото клас, хапайте його.

Шкіряний тренч з ефектом шкіри крокодила

Кроко тренч. В цьому випадку можна звернути увагу на приталені варіанти, щоб додати класики до свого образу.

Розслаблений сірого/графітового кольору тренч

Меланж, сірий, графітовий, будь-який відтінок сірого зараз в тренді. Також обираємо вільного крою та довжини міді/максі.

Асиметричний тренч

Тренчі з асиметричним коміром або будь-якою іншою асиметрією. Асиметрія в образі — це одразу +100 до завершеності образу, такий лук не потребує зайвих аксесуарів та шуму в портретній зоні.

Раніше ми писали, які пальта неактуальні восени 2023 року. Названо п'ять антитрендів цього сезону.