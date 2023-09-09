Максіспідниця восени 2023 must have: які п'ять моделей стануть вашими візитними картками (фото)

Під таку спідницю можна одягти щільні панчохи або просто легінси — не замерзнете

Довжина максі стала однією з трендових ще пару сезонів назад, але не здає позицій та тільки закріплюється зараз в топі, оскільки є відображенням стилістики 90-х. Серед актуальних моделей не тільки біла максіспідниця. Є ще п'ять фасонів, які цього сезону можуть підвищити градус вашого стилю.

А восени вона ще й дуже практична, бо під таку спідницю можна одягти щільні панчохи, або навіть легінси і не мерзнути, зазначає персональний стиліст Ната Москаленко. Експерт розповіла, що серед трендів осені-2023 в моді пряма максіспідниця з вовни, шовкова в золотистому кольорі, спідниця-тюльпан, шкіряна трапеція та в складку з деніму.

Пряма з вовни

Шовкова в золотистому кольорі

Максіспідниця-тюльпан

Шкіряна трапеція

В складку з деніму

Раніше ми писали, як носити А-подібну спідницю максі, що було стильно і актуально. Така модель комфортна завдяки своєму вільному крою.

До речі, цього сезону мініспідниці та мінісукні знову стають модними, і їх можна носити абсолютно у будь-якому віці. "Телеграф" писав, з чим носити міні "низи".