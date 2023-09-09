Топ-5 гарячих трендів манікюру на осінь 2023, які потрібно спробувати прямо зараз (фото)

Ці дизайни ідеальний спосіб перейти в осінь.

Прихід осені означає не тільки те, що настав час змінити літній одяг на затишні трикотажні вироби та масивні черевики, а й можливість оновити наш гарний образ. І стильний манікюр — це одна з перших "змін"

У міру зміни сезону змінюються кольори та зовнішній вигляд манікюру, який часто кардинально відрізняється від тих дизайнів, що робилися навесні чи влітку. Це не означає, що не можна використовувати яскраві та сонячні кольори та дизайни, проте восени традиційно вибираються більш приглушені та темніші відтінки.

Ми зібрали для вас топ-5 тенденції нейл-арту, які, напевно, стануть хітом осені та зими 2023 року. Вибирайте те, що вам сподобалося та скоріше записуйтесь до свого майстра манікюру.

Тренди манікюру на осінь 2023 року

Темний французький манікюр.

Просто замінивши класичний французький білий колір на глибший тон, ви миттєво перетворите класику на модну осінньо-зимову атмосферу.

Черепахові нігті

Популярний осінньо-зимовий дизайн нігтів. Черепахові нігті — це ще один зручний варіант манікюру з тваринними принтами.

Молочні Нігті

Чудовий вигляд у будь-який час року: молочно-білі нігті — ідеальний осінньо-зимовий образ.

Лате нігті

Лате з акцентом на теплі коричневі тони ідеальна перехідна тенденція кольору нігтів на осінь 2023 року.

Нігті "Котяче око"

Суперрозкішний образ, який буде дуже популярний у трендах нігтів осені та зими 2023 року.

Раніше "Телеграф" розповідав про трендові відтінки манікюру восени 2023 року. Як завжди, Інститут кольору Pantone визначив головні тони року, які зроблять ваш манікюр соковитим і модним.