Головний фаворит осені 2023 року: як сильно носити трикотажні сукні (фото)

В’язані трикотажні сукні – ідеальний варіант на осінь

Осінь на календарі дуже скоро перетвориться з теплої золотої пори на холоднішу і бляклу. І найкращим варіантом урізноманітнити ці дні буде створення стильного і трендового лука.

Як зазначає стиліст mooneliya у своєму модному блозі в Інстаграм, одним із головних фаворитів холодного осіннього сезону є трикотажні сукні, особливо у довжині міді. Також стильно виглядають приталені сукні максі в рубчик або довгі трикотажні сукні-майки.

Модний експерт зазначає, що їх можна носити з косухою, бомбером, жакетом, а поки що тепло, можна носити просто так, без верхнього шару. Гарний фісташковий, лавандовий, молочний, бежевий, пудровий відтінки будуть дивовижні.

Варіантів стилізації із взуттям також багато. Для створення жіночного образу додайте каблук чи балетки. З кросівками та черевиками вийде стильний кежуал лук.

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До речі, цього сезону міні-спідниці та міні-сукні знову стають модними, і їх можна носити абсолютно в будь-якому віці. "Телеграф" писав, з чим носити міні "низи".