Чим замінити банальні балетки: варіанти Tabi без підборів для осінніх образів (фото)

Це незвичайне взуття стало однією з найбажаніших моделей

На піку моди восени 2023 року — балетки-Tabi, так звані "копитці". Взути цю незвичайну японську пару наважаться не всі модниці, проте саме вона може замінити класичні балетки, якщо вони вже давно набридли.

Tabi від бренду Maison Margiela навряд чи колись зникали зі списку трендів, але ми звикли бачити їх у вигляді ботильйонів, діляться експерти блогу про моду MODEISME. Цього року, коли балетки тріумфально повернулися до наших гардеробів, Tabi без підборів стали однією з найбажаніших моделей.

Як носити Tabi, щоб було стильно

Балетки чи мері-джейн у нейтральних кольорах – базова модель, яка здатна зробити образ небанальним. Їх можна поєднувати з класичною сатиновою сорочкою та брюками палаццо.

Ще один спосіб — вибирати схожі за настроєм речі: сукні в абстрактний принт, "газетні" бандо чи штани карго. Для мінімалістів є варіант стайлінгу, популярний в Азії, — тотал блек лук + білі Tabi.

Варто нагадати про модні тренди, які цієї осені будуть на піку популярності. Обов’язковим елементом гардероба має бути біле пальто. І все ж, пальто, які закінчуються вище коліна, є пережитком минулого.