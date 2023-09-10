Геометрія, мармур, черепаха і не тільки: топ-10 стильних ідей з принтами, що ідеально пасуватиме восени (фото)
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Додайте до нейл-арту яскраві фарби та ефектні малюнки
У 2023 році тренди манікюру вражають різноманітністю. Якщо однотонне покриття нігтів лаком вам набридло, спробуйте урізноманітнити дизайн принтом.
"Телеграф" публікує десять стильних ідей манікюру на осінь. Яскравий та ефектний нейл-арт прикрасить хоч довгі, хоч короткі нігті.
Так, ви можете не просто нафарбувати нігті одним лаком, а поєднати кілька відтінків. Стильний варіант осіннього манікюру – мармуровий дизайн. Який сезон поспіль актуальні різнокольорові лінії на нігтях — хвилясті, прямі або V-подібні.
Якщо хочеться, щоб манікюр став акцентом образу, спробуйте поєднувати в нейл-дизайні одразу кілька принтів. Це може бути Інь-Ян, шаховий, квіти і не тільки. Майже базовими вважаються анімалістичні забарвлення: черепаха, жираф, зебра, леопард чи змія.
На хвилі нейл-трендів абстракція з використанням різних кольорів, яка зробить ваш манікюр ефектним. Прикрасить ваші нігті цієї осені й нейл-арт із зірково-небесною естетикою.
Ідеї осіннього манікюру 2023
Раніше "Телеграф" розповідав, що у базі нейл-тенденцій залишається французький манікюр. Однак тим, хто втомився від класичного дизайну, варто урізноманітнити френч за допомогою кольору та декору.