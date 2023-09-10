Червоний, сірий і не тільки: топ-7 кольорів, щоб ваші осінні образи були стильними (фото)

Палітра трендових відтінків цього сезону порадує будь-яку модницю

Восени 2023 року різноманітність модних тенденцій дозволяє складати стильні образи в будь-яку погоду. Щоб ваш зовнішній вигляд був ідеальним, варто знати про найтрендовіші відтінки.

Як поєднувати кольори в образі? Порадами ділиться блог стилістки @watchingukraine в Instagram.

Так, при правильному комбінуванні тонів ваш образ цього сезону буде гармонійним і актуальним. У тренді відтінки сірого, червоного, а також стилісти радять використовувати в аутфітах традиційно популярні для осіннього періоду каштанові, карамельні та коричневі відтінки.

Які кольори в моді цієї осені та як їх поєднувати між собою:

червоний з карамеллю та оливкою;

молочний, коричневий і чорний;

багато відтінків сірого й кемел;

каштановий, сепія та молочний;

сіро-жовтий і кремовий;

сміливе поєднання яскравих кольорів: червоний, чорний, слонова кістка;

бірюзовий та приглушений жовтий.

Ідеї осінніх образів у модних відтінках

Осіння палітра

Гармонійне поєднання

Червоний – хіт сезону

Палітра коричневого

Сірий у топі трендів, як і карамель

Елегантні молочні відтінки

Ефектна комбінація

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