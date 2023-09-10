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Червоний, сірий і не тільки: топ-7 кольорів, щоб ваші осінні образи були стильними (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Осінь – час затишних аутфітів Новина оновлена 10 вересня 2023, 20:15
Осінь – час затишних аутфітів. Фото Pexels

Палітра трендових відтінків цього сезону порадує будь-яку модницю

Восени 2023 року різноманітність модних тенденцій дозволяє складати стильні образи в будь-яку погоду. Щоб ваш зовнішній вигляд був ідеальним, варто знати про найтрендовіші відтінки.

Як поєднувати кольори в образі? Порадами ділиться блог стилістки @watchingukraine в Instagram.

Так, при правильному комбінуванні тонів ваш образ цього сезону буде гармонійним і актуальним. У тренді відтінки сірого, червоного, а також стилісти радять використовувати в аутфітах традиційно популярні для осіннього періоду каштанові, карамельні та коричневі відтінки.

Які кольори в моді цієї осені та як їх поєднувати між собою:

  • червоний з карамеллю та оливкою;
  • молочний, коричневий і чорний;
  • багато відтінків сірого й кемел;
  • каштановий, сепія та молочний;
  • сіро-жовтий і кремовий;
  • сміливе поєднання яскравих кольорів: червоний, чорний, слонова кістка;
  • бірюзовий та приглушений жовтий.

Ідеї осінніх образів у модних відтінках

Стильний осінній образ
Осіння палітра
Стильний осінній образ
Гармонійне поєднання
Стильний осінній образ
Червоний – хіт сезону
Стильний осінній образ
Палітра коричневого
Стильний осінній образ
Сірий у топі трендів, як і карамель
Стильний осінній образ
Елегантні молочні відтінки
Стильний осінній образ
Ефектна комбінація

Раніше "Телеграф" розповідав про тренди на взуття у сезоні осінь-2023. Без актуальної пари чобіт чи черевиків ваш образ буде неповноцінним.

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#Стиль #Кольору