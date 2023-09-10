Червоний, сірий і не тільки: топ-7 кольорів, щоб ваші осінні образи були стильними (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Палітра трендових відтінків цього сезону порадує будь-яку модницю
Восени 2023 року різноманітність модних тенденцій дозволяє складати стильні образи в будь-яку погоду. Щоб ваш зовнішній вигляд був ідеальним, варто знати про найтрендовіші відтінки.
Як поєднувати кольори в образі? Порадами ділиться блог стилістки @watchingukraine в Instagram.
Так, при правильному комбінуванні тонів ваш образ цього сезону буде гармонійним і актуальним. У тренді відтінки сірого, червоного, а також стилісти радять використовувати в аутфітах традиційно популярні для осіннього періоду каштанові, карамельні та коричневі відтінки.
Які кольори в моді цієї осені та як їх поєднувати між собою:
- червоний з карамеллю та оливкою;
- молочний, коричневий і чорний;
- багато відтінків сірого й кемел;
- каштановий, сепія та молочний;
- сіро-жовтий і кремовий;
- сміливе поєднання яскравих кольорів: червоний, чорний, слонова кістка;
- бірюзовий та приглушений жовтий.
Ідеї осінніх образів у модних відтінках
Раніше "Телеграф" розповідав про тренди на взуття у сезоні осінь-2023. Без актуальної пари чобіт чи черевиків ваш образ буде неповноцінним.