Які кольори в моді цієї осені: топ-8 відтінків, що піднімуть градус стилю в образі (фото)

Крім ультратрендового червоного, актуальні й інші тони

У сезоні осінь-зима 2023 популярними стали різні кольори, починаючи від базового сірого і закінчуючи яскравим червоним. Осінній образ у актуальній кольоровій гамі зробить із вас королеву стилю у будь-яку погоду.

Модницям варто звернути увагу на вісім трендових відтінків цієї осені. Про це розповідає стилістка Юлія у блозі @jullztyle у Instagram.

Так, в осінньому сезоні традиційно набирають популярності відтінки коричневого. Один із трендів у 2023 році – шоколад. Не менш універсальним кольором у ваших осінніх аутфітах стане сірий чи графітовий. Не втрачають актуальності й молочні тони. А ось акценти можете додавати за допомогою відтінків червоного, цей колір на піку тенденцій. Ще однією яскравою плямою у вашому вбранні може стати трендовий хвойний, глибокий синій або цегляний.

Які кольори в моді восени та взимку 2023:

Сірий,

Графіт,

Шоколад,

Синій глибокий,

Червоний та всі його похідні відтінки,

Зелена хвоя,

Молочний,

Гаряча цегла.

Модні кольори восени-взимку 2023

Раніше "Телеграф" розповідав, як обрати актуальний верхній одяг в осінньо-зимовий період. У тренді опинилися як тренчі з пальто, так і шкірянки з парками. Різноманітність взуттєвих тенденцій теж приємно вразить модниць.