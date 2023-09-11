Стильно і в тренді: сім найкращих дизайнів нейл-арту, щоб виглядати модно цієї осені (фото)

Цієї осені популярні і яскраві контрасти, і затишна теплота

Сучасний світ манікюру неухильно рухається вперед і пропонує безліч креативних варіацій, щоб прикрасити наші нігті. Різні тренди манікюру надають безліч можливостей для самовираження та творчості, дозволяючи кожній жінці знайти свій власний унікальний стиль та наголосити на своїй красі.

Який манікюр у моді восени 2023

Один з актуальних трендів — це контрастне поєднання. Сміливе з’єднання різних кольорів або текстур на різних нігтях створює яскравий та унікальний образ. Наприклад, поєднання класичного чорного з яскравим блакитним може надати вашим рукам виразності.

Осінні квіти — дизайн, який підкорив серця багатьох леді. Ніжні відтінки у поєднанні з делікатними квітковими візерунками створюють осінню атмосферу.

Шик матового кольору – класика, яка завжди в моді. Матові покриття додають нігтям ніжний, оксамитовий вигляд і можуть використовуватися як окремо, так і в поєднанні з глянсовими елементами або принтами.

Вишуканий дизайн дозволяє виразити індивідуальність та витонченість. Прикрасьте не всі нігті — один. Цей тренд підкреслить вашу водночас і стриманість, і пристрасть.

Витончені дизайни нігтів також знаходять своє місце. Делікатні візерунки та незвичайні лінії створюють жіночний образ, що підходить ніжним елегантним леді.

Краса у простоті – це девіз багатьох модних дизайнерів нігтів. Нейтральні кольори, нуль декору та плавна форма — все це створює природний і невимушений вигляд.

Інь та янь – це концепція балансу. Вона знаходить своє застосування й у нейл-арті. Поєднання контрастних кольорів, можливо у поєднанні з контрастом матових та глянцевих покриттів, створює гармонійний образ.

Раніше ми розповідали, які тренди манікюру 2023 року напевно залишаться з нами до року. Вісім ідей дизайну нігтів представили найкращі нейл-майстри та експерти з манікюру.