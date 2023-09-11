Головне, щоб було помітно: тренди прикрас на осінь 2023, які чудово доповнять ваш образ (фото)

Чим простіші образи, тим яскравіше аксесуар можна додати.

Аксесуари – сірий кардинал наших образів. Правильно підібрані прикраси можуть "врятувати" навіть найнудніший і похмуріший образ. Розгляньмо детальніше, які саме прикраси зараз на піку популярності.

Як зазначає стиліст Алеся Кірстя ( kirstia.style ) у своєму модному блозі в Інстаграм, головне правило прикрас восени 2023 року – вони мають бути помітними, якщо не сказати масивними. Наприклад, краще одягнути один акцентний браслет, ніж одночасно браслет, кільце і ланцюжок, які слід розглядати під мікроскопом.

Тренди прикрас на осінь 2023 року

Ланцюжки – це вже наша база, а й тривалий тренд одночасно. Вибираємо, звичайно, більш потужні варіанти.

Перлини – всюди та скрізь. Якщо в сережках, цікаві варіанти з великим камінням. Якщо на шию – невелике каміння носимо у кілька шарів, або міксуємо з іншими ланцюжками.

– всюди та скрізь. Якщо в сережках, цікаві варіанти з великим камінням. Якщо на шию – невелике каміння носимо у кілька шарів, або міксуємо з іншими ланцюжками. Акцентні сережки з металу виглядають дуже стильно.

виглядають дуже стильно. Браслети, як і з великих перлин, так і просто з металу – щоб були помітні, не тоненький ланцюжок.

Персні – теж помітні, у тренді опуклі вироби.

Нагадаємо, що останнім часом дизайнери пропонують таку різноманітність речей, що варіанти є на будь-який смак. Наприклад, одним із трендів сумки осені 2023 року є модель червоного кольору.