Золотий градієнт, текстура та нестандартний френч: топ-7 ідей нейл-арту, модних цієї осені

Несподівана ідея для осіннього принту може вас здивувати

Як восени міняється листя на деревах, так само змінюється і наш манікюр. Яким би не був ваш улюблений осінній дизайн нігтів, ви можете шукати більше осінніх ідей краси.

Портал Good Housekeeping зазначає, що восени міняється і палітра кольорів, і тренди. Вони можуть бути милими, стильними та екстравагантними – ви обов’язково знайдете саме те, на що сподівалися.

Який манікюр у моді восени 2023

Вибирайте стриманий гламур із градієнтом золотого блиску на нігтях осіннього кольору. Порада від професіонала: нанесіть кілька шарів золотих блискіток, щоб вони виглядали по-справжньому ефектно.

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Ви коли-небудь думали, що носити свій улюблений светр можна на кінчиках пальців? Ця масивна трикотажна текстура має надзвичайно затишний вигляд.

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Ніщо не говорить більше про осінню погоду більше, ніж плед. Помаранчевий і золотистий — це класичний відтінок, що ідеально підходить для цього сезону.

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Французький манікюр — це класика, але ці різкі вигини надають йому нестандартного вигляду. Він ідеально підходить, коли листя починає змінюватися, а повітря стає свіжішим.

Поєднайте три найпопулярніші тренди цього сезону – французький манікюр, завитки та нюд – в один. Зберігаючи нейтральні тони, цей насичений стиль виглядає розкішно.

Змініть традиційний французький кінчик нігтя, створивши зворотний дизайн. Нейтральні кольори зберігають класичний вигляд.

Осінній дизайн манікюр зазвичай зосереджений на зображенні листя. Але цей золотий дизайн дерева з листям, що опадає, — унікальний і зі смаком.

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Раніше ми писали, як зробити гелевий манікюр покроково. Якщо дотримуватись цих інструкцій, ви запросто отримаєте такий же результат, як у салоні. За наступним посиланням ви можете прочитати, що потрібно для манікюру гель-лаком в домашніх умовах.