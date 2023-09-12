Рус

Золотий градієнт, текстура та нестандартний френч: топ-7 ідей нейл-арту, модних цієї осені

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Манікюр цієї осені поєднує різні тренди Новина оновлена 12 вересня 2023, 13:15
Манікюр цієї осені поєднує різні тренди. Фото Freepik

Несподівана ідея для осіннього принту може вас здивувати

Як восени міняється листя на деревах, так само змінюється і наш манікюр. Яким би не був ваш улюблений осінній дизайн нігтів, ви можете шукати більше осінніх ідей краси.

Портал Good Housekeeping зазначає, що восени міняється і палітра кольорів, і тренди. Вони можуть бути милими, стильними та екстравагантними – ви обов’язково знайдете саме те, на що сподівалися.

Який манікюр у моді восени 2023

  • Вибирайте стриманий гламур із градієнтом золотого блиску на нігтях осіннього кольору. Порада від професіонала: нанесіть кілька шарів золотих блискіток, щоб вони виглядали по-справжньому ефектно.
манікюр осінь
Фото: Getty Images

Ви коли-небудь думали, що носити свій улюблений светр можна на кінчиках пальців? Ця масивна трикотажна текстура має надзвичайно затишний вигляд.

манікюр осінь
Фото: Getty Images

Ніщо не говорить більше про осінню погоду більше, ніж плед. Помаранчевий і золотистий — це класичний відтінок, що ідеально підходить для цього сезону.

манікюр осінь
Фото: Getty Images

Французький манікюр — це класика, але ці різкі вигини надають йому нестандартного вигляду. Він ідеально підходить, коли листя починає змінюватися, а повітря стає свіжішим.

манікюр осінь
Фото: instagram.com/joelyoceannails

Поєднайте три найпопулярніші тренди цього сезону – французький манікюр, завитки та нюд – в один. Зберігаючи нейтральні тони, цей насичений стиль виглядає розкішно.

манікюр осінь
Фото: instagram.com/nailsbymh

Змініть традиційний французький кінчик нігтя, створивши зворотний дизайн. Нейтральні кольори зберігають класичний вигляд.

манікюр осінь
Фото: instagram.com/paintboxnails

Осінній дизайн манікюр зазвичай зосереджений на зображенні листя. Але цей золотий дизайн дерева з листям, що опадає, — унікальний і зі смаком.

манікюр осінь
Фото: Getty Images

Раніше ми писали, як зробити гелевий манікюр покроково. Якщо дотримуватись цих інструкцій, ви запросто отримаєте такий же результат, як у салоні. За наступним посиланням ви можете прочитати, що потрібно для манікюру гель-лаком в домашніх умовах.

Теги:
#Нігті #Манікюр #Осінь