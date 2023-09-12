Не лише об’ємні: топ-5 фасонів піджаків, які опинились у трендах цієї осені (фото)
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У тренді залишається не лише вільний крій, а й приталені жакети
Неможливо уявити осінньо-зимовий гардероб без стильного піджака, до того ж у топі трендів силует із об’ємними плечима. Жакет стане базовою річчю і впишеться у більшість образів.
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Піджак – обов’язковий елемент для осінньої та зимової пори. Ця річ стане чудовим верхнім шаром в образах для більш комфортної погоди. Жакети поєднуються хоч із спідницями, хоч із сукнями, хоч із штанами чи джинсами.
Цього сезону ви можете вибрати більш базовий фасон, у моді як приталені, так і об’ємні піджаки. Зробить ваш аутфіт неповторним білий блейзер або фасон з акцентом на плечах.
Тренди на жакети в сезоні осінь-зима 2023:
- З акцентними плечима;
- Об’ємні фасони;
- Приталений крій;
- Прямі без лацканів;
- Білі.
Модні піджаки 2023
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