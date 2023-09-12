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Не лише об’ємні: топ-5 фасонів піджаків, які опинились у трендах цієї осені (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Стильний жакет – обов’язковий атрибут осіннього гардеробу
Стильний жакет – обов’язковий атрибут осіннього гардеробу. Фото Getty Images

У тренді залишається не лише вільний крій, а й приталені жакети

Неможливо уявити осінньо-зимовий гардероб без стильного піджака, до того ж у топі трендів силует із об’ємними плечима. Жакет стане базовою річчю і впишеться у більшість образів.

Які піджаки модні? Про п’ять трендів сезону осінь-зима розповіла fashion-блогерка @julia_stylelover в Instagram.

Піджак – обов’язковий елемент для осінньої та зимової пори. Ця річ стане чудовим верхнім шаром в образах для більш комфортної погоди. Жакети поєднуються хоч із спідницями, хоч із сукнями, хоч із штанами чи джинсами.

Цього сезону ви можете вибрати більш базовий фасон, у моді як приталені, так і об’ємні піджаки. Зробить ваш аутфіт неповторним білий блейзер або фасон з акцентом на плечах.

Тренди на жакети в сезоні осінь-зима 2023:

  • З акцентними плечима;
  • Об’ємні фасони;
  • Приталений крій;
  • Прямі без лацканів;
  • Білі.

Модні піджаки 2023

Модні піджаки 2023
Трендовий фасон
Модні піджаки 2023
Об’єм — безпрограшний варіант
Модні піджаки 2023
Універсальний крій
Модні піджаки 2023
Приталені знову в моді
Модні білі піджаки 2023
Білий колір — тренд
Модні піджаки 2023
Стильні жакети на осінь
Модні піджаки 2023
Базові варіанти
Модні піджаки 2023
Хоч в офіс, хоч на прогулянку

Раніше "Телеграф" розповідав, що неможливо скласти стильний образ без актуальної пари взуття. Цього сезону дизайнери представили безліч красивих варіантів. У тренді як ковбойки у стилі вестерн та ботфорти, так і а-ля домашнє взуття й балетки.

Теги:
#Тренди #Піджаки