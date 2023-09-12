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Як стилізувати джемпер оверсайз: топ-10 ідей для модного образу (фото)

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
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Светр фасону оверсайз виглядатиме стильно
Светр фасону оверсайз виглядатиме стильно. Фото Getty Images

З настанням осені цілком природно, що ми прагнемо об’ємних трикотажних виробів із ультра-широкими силуетами

Коли доходить до створення стильного осіннього образу, у вас є безліч варіантів. Але якщо ви вибрали светр оверсайз, ви можете потрапити у скрутну ситуацію — надзвичайно важливо не дозволити просторому розміру "зіпсувати" вашу фігуру.

Як зазначає портал Hello, інакше ви нагадуватимете школярку, яка забула форму і перед уроком фізкультури була змушена здійснити набіг на ящик із забутими речами. Ключовим моментом експерти у світі моди називають увагу на балансі, а не обсязі.

Так, якщо йдеться про надмірну ширину, хороша порада — заправити середню третину подолу джемпера в штани, щоб пояс був трохи видно, і створити невеликий куполоподібний ефект. Ще один корисний метод – гра з пропорціями. Наприклад, якщо ви одягнете об’ємний рукав "кажан" і врівноважите його парою кльош, ви можете виглядати дуже стильно, особливо з додаванням масивних кросівок для невеликого збільшення росту.

Текстура є ще одним важливим фактором, який слід враховувати. Хоча багато хто з нас з настанням осені часто звертаються до класичної косої в’язки, особливо товсті вироби можуть здаватися пригнічувальними. Поекспериментуйте з більш легкими моделями, створеними з використанням альтернативних технік — таких, як в’язання гачком і макраме, або з виробами з геометричними вирізами.

Що одягнути на светр оверсайз, щоб виглядати стильно

  • Гостроносі ботильйони
джемпер оверсайз та ботильйони
Фото: Getty Images
  • Пояс на талії
светр оверсайз з поясом
Фото: Getty Images
  • Утеплений жилет
джемпер оверсайз із жилетом
Фото: Getty Images
  • Як міні-спідниця в тон
джемпер оверсайз міні-спідниця
Фото: Getty Images
  • Спідниця міді із запахом
светр оверсайз зі спідницею міді
Фото: Getty Images
  • Білі джинси
джемпер оверсайз з джинсами
Фото: Getty Images
  • Вовняна спідниця міді та лофери
светр оверсайз та лофери
Фото: Getty Images
  • Високі чоботи до коліна
светр оверсайз та високі чоботи
Фото: Getty Images
  • Мікротоп та прозора спідниця максі
джемпер оверсайз зі спідницею максі
Фото: Getty Images
  • Як накидку на плечі
светр оверсайз накинуть на плечі
Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, які тренди прикрас на осінь 2023 року доповнять ваш аутфіт особливо стильно. Правильно підібрані прикраси можуть "врятувати" навіть найнудніший і похмуріший образ.

Теги:
#Мода #Светр #оверсайз