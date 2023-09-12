Як стилізувати джемпер оверсайз: топ-10 ідей для модного образу (фото)
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З настанням осені цілком природно, що ми прагнемо об’ємних трикотажних виробів із ультра-широкими силуетами
Коли доходить до створення стильного осіннього образу, у вас є безліч варіантів. Але якщо ви вибрали светр оверсайз, ви можете потрапити у скрутну ситуацію — надзвичайно важливо не дозволити просторому розміру "зіпсувати" вашу фігуру.
Як зазначає портал Hello, інакше ви нагадуватимете школярку, яка забула форму і перед уроком фізкультури була змушена здійснити набіг на ящик із забутими речами. Ключовим моментом експерти у світі моди називають увагу на балансі, а не обсязі.
Так, якщо йдеться про надмірну ширину, хороша порада — заправити середню третину подолу джемпера в штани, щоб пояс був трохи видно, і створити невеликий куполоподібний ефект. Ще один корисний метод – гра з пропорціями. Наприклад, якщо ви одягнете об’ємний рукав "кажан" і врівноважите його парою кльош, ви можете виглядати дуже стильно, особливо з додаванням масивних кросівок для невеликого збільшення росту.
Текстура є ще одним важливим фактором, який слід враховувати. Хоча багато хто з нас з настанням осені часто звертаються до класичної косої в’язки, особливо товсті вироби можуть здаватися пригнічувальними. Поекспериментуйте з більш легкими моделями, створеними з використанням альтернативних технік — таких, як в’язання гачком і макраме, або з виробами з геометричними вирізами.
Що одягнути на светр оверсайз, щоб виглядати стильно
- Гостроносі ботильйони
- Пояс на талії
- Утеплений жилет
- Як міні-спідниця в тон
- Спідниця міді із запахом
- Білі джинси
- Вовняна спідниця міді та лофери
- Високі чоботи до коліна
- Мікротоп та прозора спідниця максі
- Як накидку на плечі
Раніше ми розповідали, які тренди прикрас на осінь 2023 року доповнять ваш аутфіт особливо стильно. Правильно підібрані прикраси можуть "врятувати" навіть найнудніший і похмуріший образ.