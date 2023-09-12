Як стилізувати джемпер оверсайз: топ-10 ідей для модного образу (фото)

З настанням осені цілком природно, що ми прагнемо об’ємних трикотажних виробів із ультра-широкими силуетами

Коли доходить до створення стильного осіннього образу, у вас є безліч варіантів. Але якщо ви вибрали светр оверсайз, ви можете потрапити у скрутну ситуацію — надзвичайно важливо не дозволити просторому розміру "зіпсувати" вашу фігуру.

Як зазначає портал Hello, інакше ви нагадуватимете школярку, яка забула форму і перед уроком фізкультури була змушена здійснити набіг на ящик із забутими речами. Ключовим моментом експерти у світі моди називають увагу на балансі, а не обсязі.

Так, якщо йдеться про надмірну ширину, хороша порада — заправити середню третину подолу джемпера в штани, щоб пояс був трохи видно, і створити невеликий куполоподібний ефект. Ще один корисний метод – гра з пропорціями. Наприклад, якщо ви одягнете об’ємний рукав "кажан" і врівноважите його парою кльош, ви можете виглядати дуже стильно, особливо з додаванням масивних кросівок для невеликого збільшення росту.

Текстура є ще одним важливим фактором, який слід враховувати. Хоча багато хто з нас з настанням осені часто звертаються до класичної косої в’язки, особливо товсті вироби можуть здаватися пригнічувальними. Поекспериментуйте з більш легкими моделями, створеними з використанням альтернативних технік — таких, як в’язання гачком і макраме, або з виробами з геометричними вирізами.

Що одягнути на светр оверсайз, щоб виглядати стильно

Гостроносі ботильйони

Фото: Getty Images

Пояс на талії

Фото: Getty Images

Утеплений жилет

Фото: Getty Images

Як міні-спідниця в тон

Фото: Getty Images

Спідниця міді із запахом

Фото: Getty Images

Білі джинси

Фото: Getty Images

Вовняна спідниця міді та лофери

Фото: Getty Images

Високі чоботи до коліна

Фото: Getty Images

Мікротоп та прозора спідниця максі

Фото: Getty Images

Як накидку на плечі

Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, які тренди прикрас на осінь 2023 року доповнять ваш аутфіт особливо стильно. Правильно підібрані прикраси можуть "врятувати" навіть найнудніший і похмуріший образ.