Вінтажні косухи, багато деніму і не тільки: топ-5 трендів цієї осені, які реально вплести в образ (фото)
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У топі тенденцій трикотаж й а-ля зістарена шкіра
Осінь дозволяє створювати стильні багатошарові образи. Варто звернути увагу на гарячі тренди, щоб бути бездоганною за будь-якої погоди.
Як модно одягатись восени 2023 року? Про п’ять ключових тенденцій, які реально вписати в образи, розповіла стилістка Mari Polonska в Instagram.
Носибельні тренди осені 2023
Шкіряна куртка оверсайз у "вінтажному" стилі з потертостями — один із найтрендовіших варіантів верхнього одягу на осінь. Стилістка радить вибирати коричневі та бежеві відтінки.
Total denim – тренд не втрачає популярності котрий сезон. Сміливо складайте моноджинсові образи, з міні чи максіспідницями, джинсами, куртками чи сорочками. Стилістка рекомендує віддавати перевагу темному деніму.
Червоний колір – хіт осінніх трендів, який прикрасить гардероб. Червоні аксесуари та взуття урізноманітнять ваші аутфіти, сміливіші модниці можуть одягнутися в червоні речі з ніг до голови.
Мото черевики – цікава альтернатива вже звичним Cowboy boots. Стилістка пропонує носити це взуття з міні та мідіспідницями, сукнями й високими шкарпетками.
Трикотаж – один із найкомфортніших трендів в осінньому сезоні. Актуальні кардигани на ґудзиках та сорочки поло, але й образ із винятково трикотажних речейматиме стильний вигляд. У топі "вічних тенденцій" сірий, молочний та коричневий кольори.
Раніше "Телеграф" розповідав, яка пара взуття зробить ваш осінній образ ідеальним. Цього сезону модниці мають величезний вибір чобіт, туфель і черевиків.