Вінтажні косухи, багато деніму і не тільки: топ-5 трендів цієї осені, які реально вплести в образ (фото)

У топі тенденцій трикотаж й а-ля зістарена шкіра

Осінь дозволяє створювати стильні багатошарові образи. Варто звернути увагу на гарячі тренди, щоб бути бездоганною за будь-якої погоди.

Як модно одягатись восени 2023 року? Про п’ять ключових тенденцій, які реально вписати в образи, розповіла стилістка Mari Polonska в Instagram.

Носибельні тренди осені 2023

Шкіряна куртка оверсайз у "вінтажному" стилі з потертостями — один із найтрендовіших варіантів верхнього одягу на осінь. Стилістка радить вибирати коричневі та бежеві відтінки.

Трендові куртки

У стилі вінтаж

Total denim – тренд не втрачає популярності котрий сезон. Сміливо складайте моноджинсові образи, з міні чи максіспідницями, джинсами, куртками чи сорочками. Стилістка рекомендує віддавати перевагу темному деніму.

Денім – тренд осені

Темний денім — порада стилістів

Червоний колір – хіт осінніх трендів, який прикрасить гардероб. Червоні аксесуари та взуття урізноманітнять ваші аутфіти, сміливіші модниці можуть одягнутися в червоні речі з ніг до голови.

Червоний — наймодніший колір 2023 року

Актуальні червоні аксесуари і не тільки

Мото черевики – цікава альтернатива вже звичним Cowboy boots. Стилістка пропонує носити це взуття з міні та мідіспідницями, сукнями й високими шкарпетками.

Стильне осіннє взуття

Трендові фасони

Трикотаж – один із найкомфортніших трендів в осінньому сезоні. Актуальні кардигани на ґудзиках та сорочки поло, але й образ із винятково трикотажних речейматиме стильний вигляд. У топі "вічних тенденцій" сірий, молочний та коричневий кольори.

Без трикотажу не обійтись

Раніше "Телеграф" розповідав, яка пара взуття зробить ваш осінній образ ідеальним. Цього сезону модниці мають величезний вибір чобіт, туфель і черевиків.