Хоч із лоферами, хоч із кедами: як стильно носити брючний костюм цієї осені (фото)

З брючним костюмом ви складете не тільки зручний, але й ефектний образ за будь-якої погоди

Один із головних осінньо-зимових трендів – брючний костюм. Цей елемент гардеробу поєднується з базовими топами та різним взуттям, тому стане незамінним цього сезону.

Як носити брючний костюм стильно? Про це розповіла стилістка Mari Polonska в Instagram.

"Костюмні рішення не втрачають своєї актуальності, навпаки входять до ключових трендів Fall-Winter 23. Брючний костюм — це мультифункціональна база, яка має місце в будь-якому гардеробі", — вважає стилістка.

Так, цього сезону костюми приємно вражають різноманітністю. Актуальні як класичні приталені силуети, так і крій оверсайз, який сподобався багатьом модницям.

Як цікаво стилізувати брючні костюми, радить стилістка:

Багатошаровість під жакетом (сорочка, футболка) + спортивні кросівки.

З джемпером/світером + лофери.

Монохромний образ + Statement аксесуари.

З контрастною сорочкою + кеди.

Ідеї стильних образів із брючними костюмами

Брючний костюм + лофери

Спортивне взуття теж годиться

Стильний образ із брючним костюмом

Ідеальне вбрання для осені

Варто визнати, що брючний костюм – вдала інвестиція, адже кожну річ із комплекту можна носити окремо. Раніше "Телеграф" розповідав, які піджаки в моді восени 2023 року.