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Хоч із лоферами, хоч із кедами: як стильно носити брючний костюм цієї осені (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Брючний костюм – король осіннього гардеробу
Брючний костюм – король осіннього гардеробу. Фото Freepik

З брючним костюмом ви складете не тільки зручний, але й ефектний образ за будь-якої погоди

Один із головних осінньо-зимових трендів – брючний костюм. Цей елемент гардеробу поєднується з базовими топами та різним взуттям, тому стане незамінним цього сезону.

Як носити брючний костюм стильно? Про це розповіла стилістка Mari Polonska в Instagram.

"Костюмні рішення не втрачають своєї актуальності, навпаки входять до ключових трендів Fall-Winter 23. Брючний костюм — це мультифункціональна база, яка має місце в будь-якому гардеробі", — вважає стилістка.

Так, цього сезону костюми приємно вражають різноманітністю. Актуальні як класичні приталені силуети, так і крій оверсайз, який сподобався багатьом модницям.

Як цікаво стилізувати брючні костюми, радить стилістка:

  • Багатошаровість під жакетом (сорочка, футболка) + спортивні кросівки.
  • З джемпером/світером + лофери.
  • Монохромний образ + Statement аксесуари.
  • З контрастною сорочкою + кеди.

Ідеї стильних образів із брючними костюмами

Стильний образ із брючним костюмом
Брючний костюм + лофери
Стильний образ із брючним костюмом
Спортивне взуття теж годиться
Стильний образ із брючним костюмом
Стильний образ із брючним костюмом
Стильний образ із брючним костюмом
Ідеальне вбрання для осені

Варто визнати, що брючний костюм – вдала інвестиція, адже кожну річ із комплекту можна носити окремо. Раніше "Телеграф" розповідав, які піджаки в моді восени 2023 року.

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#Стиль #Брючний костюм