Хоч із лоферами, хоч із кедами: як стильно носити брючний костюм цієї осені (фото)
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З брючним костюмом ви складете не тільки зручний, але й ефектний образ за будь-якої погоди
Один із головних осінньо-зимових трендів – брючний костюм. Цей елемент гардеробу поєднується з базовими топами та різним взуттям, тому стане незамінним цього сезону.
Як носити брючний костюм стильно? Про це розповіла стилістка Mari Polonska в Instagram.
"Костюмні рішення не втрачають своєї актуальності, навпаки входять до ключових трендів Fall-Winter 23. Брючний костюм — це мультифункціональна база, яка має місце в будь-якому гардеробі", — вважає стилістка.
Так, цього сезону костюми приємно вражають різноманітністю. Актуальні як класичні приталені силуети, так і крій оверсайз, який сподобався багатьом модницям.
Як цікаво стилізувати брючні костюми, радить стилістка:
- Багатошаровість під жакетом (сорочка, футболка) + спортивні кросівки.
- З джемпером/світером + лофери.
- Монохромний образ + Statement аксесуари.
- З контрастною сорочкою + кеди.
Ідеї стильних образів із брючними костюмами
Варто визнати, що брючний костюм – вдала інвестиція, адже кожну річ із комплекту можна носити окремо. Раніше "Телеграф" розповідав, які піджаки в моді восени 2023 року.