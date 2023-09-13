Шоколадні відтінки та мармуровий дизайн: топ-10 ідей манікюру, які потрібно встигнути повторити цієї осені (фото)

У нейл-моді як геометричні малюнки, так і яскравий дизайн із золотом

Восени нейл-тренди традиційно характеризуються коричневою палітрою та більш стриманими, ніж улітку, дизайнами. Якщо вибрати актуальний нейл-арт, ваш манікюр стане акцентом осіннього образу.

"Телеграф" публікує стильні ідеї манікюру, який варто повторити цієї осені. Такий дизайн прикрасить як короткі, так і довгі нігті.

Восени в топі нейл-трендів виявляються відтінки коричневого. Модниці покривають нігті карамельним, шоколадним, бежевим, молочним, цегляним, кавовим, але також популярні зелений та чорний. Ви можете нанести один лак на всі нігті або скомбінувати кольори.

Мармуровий дизайн у коричневих відтінках – відмінний вибір, якщо шукаєте ідеї манікюру на осінь. Анімалістичний принт — безпрограшний варіант, який залишається в моді в будь-яку пору року. Не обійтися цієї осені без французького манікюру. На піку тенденцій френч, але з яскравими кінчиками – покритими одним тоном чи кількома лаками.

Не менш ефектним ваш нейл-арт зроблять геометричні малюнки, наприклад, шахова дошка, дизайн а-ля Інь-ян, абстракція, хвилясті лінії та зірки. Декор за допомогою фольги або мерехтливого топу додасть ошатності.

Ідеї манікюру на осінь 2023

Анімалістичний принт

Теплі відтінки та блиск

Трендові тони

Стильний нейл-арт

Незвичайна ідея

Ефектне поєднання кольорів

Геометричні малюнки

Яскравий нейл-арт

Мармуровий френч

Осіння палітра

Раніше "Телеграф" розповідав, як освіжити французький манікюр. Є багато гарних ідей, якщо від звичайного френча ви втомилися.