Загортаємося в трикотаж з голови до п’ят: чотири тренди, без яких цієї осені не обійтися (фото)

Стильний светр або кардиган зроблять ваш аутфіт ідеальним у будь-яку погоду

У топі осінніх тенденцій зазвичай опиняється трикотаж. За допомогою затишних і теплих речей вам вдасться створити стильні образи, хоч би якою була погода за вікном.

В осінньому сезоні варто звернути увагу на чотири трикотажні тренди. Про це розповідає стилістка Mari Polonska в Instagram.

Так, светри, джемпери, кардигани – базові речі осіннього гардеробу. У теплу погоду можуть бути верхнім шаром стильного аутфіту.

Головні тренди на трикотажні речі восени 2023 року, на думку стилістки:

Натуральність. Вироби з вовни, альпаки та кашеміру довго прослужать, зігріють вас у холод і збережуть якісний вигляд.

Вироби з вовни, альпаки та кашеміру довго прослужать, зігріють вас у холод і збережуть якісний вигляд. Стиль old money. Популярна естетика цього сезону. Незамінними стануть укорочені кардигани із золотими ґудзиками у темно-синьому, коричневому чи бежевому кольорах.

Популярна естетика цього сезону. Незамінними стануть укорочені кардигани із золотими ґудзиками у темно-синьому, коричневому чи бежевому кольорах. Геометрія та поло. Вічно актуальні принти смужка, клітинка, а також комірець поло допоможуть зібрати гарні вбрання у стилі preppy.

Вічно актуальні принти смужка, клітинка, а також комірець поло допоможуть зібрати гарні вбрання у стилі preppy. Тепло. Не забуваємо про теплі затишні вироби. Стилістка радить вибирати речі з натуральних матеріалів та з вільною посадкою.

Тренди осені 2023: трикотаж

Естетика old money залишається актуальною

Вибирайте натуральний склад

Клітинка та смужка не виходять із трендів

І тепло, і яскраво

Відмінний варіант речі з трикотажу на осінь — джемпер оверсайз. Раніше "Телеграф" розповідав, як стилізувати цю річ зі смаком.