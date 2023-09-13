Загортаємося в трикотаж з голови до п’ят: чотири тренди, без яких цієї осені не обійтися (фото)
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Стильний светр або кардиган зроблять ваш аутфіт ідеальним у будь-яку погоду
У топі осінніх тенденцій зазвичай опиняється трикотаж. За допомогою затишних і теплих речей вам вдасться створити стильні образи, хоч би якою була погода за вікном.
В осінньому сезоні варто звернути увагу на чотири трикотажні тренди. Про це розповідає стилістка Mari Polonska в Instagram.
Так, светри, джемпери, кардигани – базові речі осіннього гардеробу. У теплу погоду можуть бути верхнім шаром стильного аутфіту.
Головні тренди на трикотажні речі восени 2023 року, на думку стилістки:
- Натуральність. Вироби з вовни, альпаки та кашеміру довго прослужать, зігріють вас у холод і збережуть якісний вигляд.
- Стиль old money. Популярна естетика цього сезону. Незамінними стануть укорочені кардигани із золотими ґудзиками у темно-синьому, коричневому чи бежевому кольорах.
- Геометрія та поло. Вічно актуальні принти смужка, клітинка, а також комірець поло допоможуть зібрати гарні вбрання у стилі preppy.
- Тепло. Не забуваємо про теплі затишні вироби. Стилістка радить вибирати речі з натуральних матеріалів та з вільною посадкою.
Тренди осені 2023: трикотаж
Відмінний варіант речі з трикотажу на осінь — джемпер оверсайз. Раніше "Телеграф" розповідав, як стилізувати цю річ зі смаком.