Створюємо елегантний образ: ідеї осінніх формул на кожен день (фото)

Сучасна елегантність вишукана і стримана

Щоб мати елегантний вигляд, не обов'язково купувати трендові речі за великі кошти. Секрет гарного смаку полягає в здатності вдало поєднувати одяг та розумінні того, як певні прийоми можуть покращити вашу зовнішність. На щастя, це мистецтво можна вивчити всього за кілька хвилин, дивлячись на стильні образи стилістів або знаменитостей.

Сучасна мода не позбавлена елегантності, підкреслює персональний стиліст Яна Платонова. Вона вишукана і стримана, вона існує і розвивається в контексті актуальних тенденцій, але разом з тим не перебуває повністю під їх впливом.

Експерт зібрала для представниць прекрасної статі добірку модних образів на осінь 2023, щоб показати, якою є нова елегантність її очима. Дивимось і надихаємось формулами з сукнями, спідницями та штанами!

Як створювати елегантні образи: ідеї на кожен день

Раніше ми писали, що в моді зараз максіспідниця — під неї можна одягти щільні панчохи або просто легінси. Також розповідали про шість стильних фасонів тренча. Надійний і зручний він не тільки стане в пригоді у разі дощової погоди, але й додасть вашому стилю елегантних ноток.