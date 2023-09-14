Ці речі будуть скрізь: топ-3 найгарячіших трендів верхнього одягу на осінь 2023 (фото)

Модні речі, в яких буде і тепло, і стильно

Рання осінь – це найкращий період для експериментів, адже погода ще дозволяє покрасуватися у легших речах, а не одразу закутуватись у пуховики. Однак вечори вже стають все холоднішими, а це означає, що потрібно поступово діставати верхній одяг із далеких полиць шафи.

Стиліст Мирослава Грицак у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася невеликою добіркою стильного верхнього одягу, який ідеально підійде для ранньої осені, коли ще не дуже холодно, але вже й не зовсім тепло. До вашої уваги — топ-3 найстильніших осінніх трендів, які 100% носитимуть багато модниць.

Тренди верхнього одягу на осінь 2023

Укорочені бомбери. Це може бути як легкий літній бомбер без підкладки, шкіряний або з деніму, так і з утепленням або хутром.

Короткий твідовий жакет також набирає популярності.

Плащ у будь-якій довжині. Вибрати можна обрізану тренч-куртку, плащ до коліна в нульовому стилі, або міді/максі класичного або крою оверсайз, все буде актуальним!

Раніше "Телеграф" розповідав, яка пара взуття зробить ваш осінній образ ідеальним. Цього сезону модниці мають величезний вибір чобіт, туфель і черевиків.