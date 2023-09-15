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Мармур, градієнт і не тільки: стильні дизайни манікюру на осінь 2023 року (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Тренди манікюру 2023 на осінь. Новина оновлена 15 вересня 2023, 11:57
Тренди манікюру 2023 на осінь.. Фото grace-shop

У тренді темні та насичені відтінки, а також класичний френч

Осінь — це час, коли манікюр по-справжньому вступає у свої права. Після літнього сезону, коли хочеться легкості, багато хто, навпаки, починає віддавати перевагу темнішим кольорам і "важким" дизайнам.

Проте вся ця справа смаку кожної модниці. Ви можете робити той манікюр, який ви хочете, але про тренди осені 2023 ми просто зобов’язані вас проінформувати. До вашої уваги — топ-6 модних тенденцій, на які варто звернути свою увагу цієї осені.

Тренди манікюру 2023

  • Градієнтний манікюр. Він створюється плавним переходом від одного кольору до іншого на нігтях.
  • Манікюр з геометричними візерунками. Включає різні геометричні фігури, такі як трикутники, квадрати і ромби.
  • Манікюр з мармуровий ефект. Він створюється за допомогою спеціальних фарб, що імітують мармурову текстуру.
  • Манікюр з блискітками. Додавання блискіток до лаку для нігтів створює яскравий і помітний ефект.
  • Класичний французький манікюр, а також френч у незвичайному виконанні. Наприклад, можна використовувати яскраві кольори замість традиційного білого.
  • Однотонне покриття — найпростіший і практичніший варіант, який можна поєднувати з будь-якою формою нігтьової пластини. У тренді темні кольори, включаючи чорний.
однотонний манікюр на осінь
геометричний манікюр
блискучий манікюр
манікюр з хвилями
манікюр з геометрією
бордовий манікюр
градієнтний манікюр
блискучий мармуровий манікюр
темний мармуровий манікюр
класичний френч
темний осінній манікюр
зелений манікюр
чорний френч
сірий манікюр
червоний френч
мармуровий манікюр
різнокольоровий френч
маніікюр з блискітками
манікюр з градієнтом

Раніше "Телеграф" розповідав, як освіжити французький манікюр. Є багато гарних ідей, якщо від звичайного френча ви втомилися.

Теги:
#Мода #Манікюр