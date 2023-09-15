Мармур, градієнт і не тільки: стильні дизайни манікюру на осінь 2023 року (фото)

У тренді темні та насичені відтінки, а також класичний френч

Осінь — це час, коли манікюр по-справжньому вступає у свої права. Після літнього сезону, коли хочеться легкості, багато хто, навпаки, починає віддавати перевагу темнішим кольорам і "важким" дизайнам.

Проте вся ця справа смаку кожної модниці. Ви можете робити той манікюр, який ви хочете, але про тренди осені 2023 ми просто зобов’язані вас проінформувати. До вашої уваги — топ-6 модних тенденцій, на які варто звернути свою увагу цієї осені.

Тренди манікюру 2023

Градієнтний манікюр. Він створюється плавним переходом від одного кольору до іншого на нігтях.

Манікюр з геометричними візерунками. Включає різні геометричні фігури, такі як трикутники, квадрати і ромби.

Включає різні геометричні фігури, такі як трикутники, квадрати і ромби. Манікюр з мармуровий ефект. Він створюється за допомогою спеціальних фарб, що імітують мармурову текстуру.

Він створюється за допомогою спеціальних фарб, що імітують мармурову текстуру. Манікюр з блискітками. Додавання блискіток до лаку для нігтів створює яскравий і помітний ефект.

Класичний французький манікюр, а також френч у незвичайному виконанні. Наприклад, можна використовувати яскраві кольори замість традиційного білого.

а також Наприклад, можна використовувати яскраві кольори замість традиційного білого. Однотонне покриття — найпростіший і практичніший варіант, який можна поєднувати з будь-якою формою нігтьової пластини. У тренді темні кольори, включаючи чорний.

Раніше "Телеграф" розповідав, як освіжити французький манікюр. Є багато гарних ідей, якщо від звичайного френча ви втомилися.