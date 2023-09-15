Тиждень моди у Нью-Йорку: ці шість трендів "street style" носили всі (фото)

Цієї осені популярні денім, яскравий червоний і багато срібла

Протягом New York Fashion Week найстильніші тенденції в моді репрезентують як на показах на подіумах, так і на вечірках і просто на вулиці. Якщо і є найкращий період одягнути саме те, що забажає ваше серце, це Тиждень моди в Нью-Йорку.

Як пише портал The everygirl, цієї осені немає нічого надто сміливого чи надто екстравагантного. До вашої уваги пропонуються шість найкращих образів вуличного стилю, помічених на гостях шоу.

Денім на денімі

Очевидно, що денім є основою моди. Тому новим та свіжим робить його те, як його носити. Цієї осені на Тижні моди в Нью-Йорку це означало носити його з ніг до голови — чи то джинси та сорочка у справжньому американському стилі, чи джинсові сукні з джинсовими черевиками.

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Яскравий червоний

Колір, що більш наближається до помаранчевого відтінку, ніж типовий червоний, — він захопив NYFW штурмом. Це найбажаніший і найсміливіший колір осіннього сезону. Образи у вуличному стилі були ним переповнені — від повноцінних монохромних червоних до витончених акцентів із взуттям та аксесуарами.

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Прикрашені балетки

Цього року у вуличному стилі набагато частіше траплялися балетки. Але так, щоби не пожертвувати привабливістю.

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Монохромний кремовий

Монохром не є чимось новим, але було приємно бачити, що він так часто повторюється у вуличних образах цього сезону. Зокрема, у відтінках брудно-білого та кремового кольору монохромний образ став цікавим завдяки додаванню металевих аксесуарів, багатошаровості та текстурі. Як вишенька на торті — сонцезахисні окуляри в тон, щоб поєднати всі разом.

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Сукні із заниженою талією

Цього сезону мода сильно схиляється до романтики та сукні із заниженою талією є ще однією позицією. Вуличний стиль показав, що вам точно не варто скидати з рахунків сукні із заниженою талією, як мінімум, поки ви їх не приміряєте.

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Все срібне скрізь

Протягом тижня у Нью-Йорку була цілком очевидна одна річ — модники безмежно закохані у срібло. Від яскравих речей, таких як сріблясті чоботи, спідниці та сумки, до дрібних деталей, таких як срібні каблучки та пряжки для ременів. Хоча срібло зазвичай асоціюється зі святами та новорічними сукнями, 2023 рік зробив його зручним та універсальним. Навіть невелика заміна, наприклад, вибір сріблястих балеток, а не чорних, вже зробить круту заяву.

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Раніше ми писали, які тренди взуття більше не актуальні цього сезону. Краще сховайте їх у шафу.