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Топ-6 модних трендів: додайте паризький стиль у свій осінній образ (фото)

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
Дата публікації
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Автор
Париж надихає вишуканістю стилю Новина оновлена 16 вересня 2023, 08:11
Париж надихає вишуканістю стилю. Фото Freepik

Багато з модних французьких трендів можна легко знайти у своєму гардеробі

Коли доходить до осіннього стилю, образ француженки назавжди буде на вершині списку. Недарма з цієї частини світу приходить безліч крутих та класичних вбрань, а парижанок називають законодавцями моди.

Портал whowhatwear відібрав шість трендів, до яких тяжіє цієї осені модний французький ансамбль. Особливо важливо, що ці образи є досить бюджетними.

Що зараз носять у Парижі

  • Розслаблені ґудзики

Яскраві, невимушені сорочки на ґудзиках є невіднятною частиною гардероба кожної француженки. Носіть їх під піджак або з міні-спідницею та черевиками, щоб створити шикарний осінній образ.

Розслаблені гудзики
Фото: instagram.com/saraloura
  • Максі-спідниці

У той час як міді та міні-спідниці, як і раніше, популярні цілий рік, цієї осені особливо привертають увагу шикарні спідниці максі в будь-якому стилі, від трикотажних тканин до осінніх відтінків. Цього сезону поєднуйте гладку модель з туфлями в стилі Мері Джейн (взуття з ремінцем на підйомі та закругленим миском), масивними черевиками або балетками.

Максі-спідниці
Фото: instagram.com/annelauremais
  • Класичні ремені

Простий і доступний спосіб внести паризький стиль у свій осінній образ – класичний ремінь. Найкраще підійде універсальний чорний чи коричневий колір. Він миттєво зробить вбрання більш вишуканим.

Класичні ремені
Фото: instagram.com/SYLVIEMUS_
  • Прямі джинси

У той час як джинсові тенденції приходять і йдуть, стильна французька колекція знає силу чудових джинсів прямого крою у вінтажному стилі. Поєднуйте їх з будь-яким взуттям, від кросівок до босоніжок.

Прямі джинси
Фото: instagram.com/leasy_inparis
  • Легкі кардигани

Легкий, невимушений та універсальний кардиган випромінює чарівність французької дівчини. Він легко поєднується з усім: від пошитих на замовлення штанів до шовкових спідниць-комбінацій.

Легкі кардигани
Фото: instagram.com/frannfyne
  • Стиль Мері Джейн

У французів цей стиль у пошані цілий рік. Незалежно від того, чи ви надаєте перевагу невеликому підбору або туфлям на плоскій підошві, цього сезону круті француженки поєднують з ними все: від прозорих спідниць до джинсів.

Стиль Мері Джейн
Фото: instagram.com/ANDI_MUN

Раніше ми писали, що необов’язково купувати трендові речі за великі кошти, щоби виглядати елегантно. Осіння мода 2023 року пропонує таку добірку модних образів на кожен день.

Теги:
#Мода #Париж #Стиль