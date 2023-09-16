Топ-6 модних трендів: додайте паризький стиль у свій осінній образ (фото)

Багато з модних французьких трендів можна легко знайти у своєму гардеробі

Коли доходить до осіннього стилю, образ француженки назавжди буде на вершині списку. Недарма з цієї частини світу приходить безліч крутих та класичних вбрань, а парижанок називають законодавцями моди.

Портал whowhatwear відібрав шість трендів, до яких тяжіє цієї осені модний французький ансамбль. Особливо важливо, що ці образи є досить бюджетними.

Що зараз носять у Парижі

Розслаблені ґудзики

Яскраві, невимушені сорочки на ґудзиках є невіднятною частиною гардероба кожної француженки. Носіть їх під піджак або з міні-спідницею та черевиками, щоб створити шикарний осінній образ.

Максі-спідниці

У той час як міді та міні-спідниці, як і раніше, популярні цілий рік, цієї осені особливо привертають увагу шикарні спідниці максі в будь-якому стилі, від трикотажних тканин до осінніх відтінків. Цього сезону поєднуйте гладку модель з туфлями в стилі Мері Джейн (взуття з ремінцем на підйомі та закругленим миском), масивними черевиками або балетками.

Класичні ремені

Простий і доступний спосіб внести паризький стиль у свій осінній образ – класичний ремінь. Найкраще підійде універсальний чорний чи коричневий колір. Він миттєво зробить вбрання більш вишуканим.

Прямі джинси

У той час як джинсові тенденції приходять і йдуть, стильна французька колекція знає силу чудових джинсів прямого крою у вінтажному стилі. Поєднуйте їх з будь-яким взуттям, від кросівок до босоніжок.

Легкі кардигани

Легкий, невимушений та універсальний кардиган випромінює чарівність французької дівчини. Він легко поєднується з усім: від пошитих на замовлення штанів до шовкових спідниць-комбінацій.

Стиль Мері Джейн

У французів цей стиль у пошані цілий рік. Незалежно від того, чи ви надаєте перевагу невеликому підбору або туфлям на плоскій підошві, цього сезону круті француженки поєднують з ними все: від прозорих спідниць до джинсів.

Раніше ми писали, що необов’язково купувати трендові речі за великі кошти, щоби виглядати елегантно. Осіння мода 2023 року пропонує таку добірку модних образів на кожен день.