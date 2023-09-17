Червоний — хіт сезону: який має вигляд актуальне взуття в маковому кольорі (фото)

Осінньо-зимовий період відзначений включенням червоного кольору в образи

У нових колекціях світових дизайнерів червоний (разом з різними відтінками) визнаний лідером і популярним трендом. Він актуальний як і в повністю червоних образах, так і в яскравих деталях у вигляді аксесуарів та взуття.

Мері Джейн, балетки, кеди, слінгбеки та туфлі-човники — всі актуальні та класичні моделі, які допоможуть вам складати крутезні образи не один сезон, зазначає персональний стиліст Альона Сагірова.

Червоний колір зараз можна знайти у всіх сегментах та майже у всіх брендах. З мас-маркету дуже порадував Mango, у них найбільше цікавих моделей. В люксі залишається свята класика — балетки від Manolo Blahnik та човники. Ще можна порадувати себе бюджетними знахідками, такими як шкіряні туфлі від Welfare або замшеві італійських брендів.

Варіанти червоного взуття на кожен день

Раніше ми розповідали, чим замінити звичайні балетки восени 2023 року. На піку моди — балетки-Tabi, так звані "копитці". Також "Телеграф" писав, що в моді зараз максіспідниця — під неї можна одягти щільні панчохи або просто легінси.