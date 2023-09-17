Нігті будуть сяяти не гірше за дорогоцінне каміння: топ-7 стильних ідей манікюру на осінь-2023 (фото)

Смарагдові, рубінові й аметистові тони прикрасять ваші нігті цього сезону

Тенденції нейл-арту восени радують різноманітністю відтінків та декорів. Надихнути на стильний дизайн можуть дорогоцінні камені, адже їх відтінки красиві й неповторні.

Якщо ви у пошуку ідеї манікюру на осінь-2023, зверніть увагу на сім дизайнів у кольорах дорогоцінного каміння. Про це пише Byrdie.

Манікюр дорогоцінного відтінку – один із трендів нейл-арту, актуальний і в осінньому сезоні. Яскраві та насичені кольори гарантують стильний дизайн хоч на коротких, хоч на довгих нігтях.

Вибір лаків для нігтів, якщо вам хочеться повторити тон дорогоцінного каменю, досить широкий. Любителям зеленого варто звернути увагу на смарагдовий манікюр, завжди актуальними залишаються рубінові відтінки, а ось ніжний дизайн зробіть в тонах опала або морганіту.

Ідеї манікюру на осінь 2023

Блиск і мерехтіння дорогоцінного каміння, включаючи сапфір, гранат або аметист, ідеально впишеться у ваш манікюр цієї осені. Можете нанести тон на всю нігтьову пластину або урізноманітнити кольором френч.

Гранат

Сапфір

Опал

Смарагд

Морганіт

Рубін

Аметист

Раніше "Телеграф" розповідав, що не втрачає популярності французький манікюр. Якщо базовий дизайн вам набрид, то є багато вдалих варіантів освіжити френч цього сезону.