Тренчі, пальта, бомбери і не тільки: який верхній одяг носимо цієї осені (фото)
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За допомогою трендового шкіряного тренчу або хутряного пальта ваш образ буде і теплим, і стильним
З настанням осені прийшов час подбати про стильне утеплення. Добре, що дизайнери на подіумах показали чимало актуальних варіантів верхнього одягу на цей сезон.
Які пальта, куртки та тренчі в моді у найближчі осінньо-зимові місяці? Більше розповіла стилістка Ната Москаленко в Instagram.
Так, стилістка виділяє основну тенденцію у верхньому одязі — естетика 80-90-х років. Тобто йдеться про речі з об’ємними плечима та вільним силуетом. Крім того, знову популярна довжина до коліна, хоча базовою й універсальною її не назвеш. Тож максі та міді продовжуємо носити.
На піку тенденцій виявилися вкорочені максі пальто-жакети. У тренді жилети та кейпи. Що стосується тренчів, то на подіумах представлені шкіряні й габардинові варіанти.
Який сезон залишається улюбленим у модниць бомбер. Для холоднішої погоди підійде хутряне пальто. Тим, хто любить аксесуари, варто звернути увагу на пальта і куртки у комбінації з об’ємними шарфами.
Верхній одяг на осінь-зиму
Раніше "Телеграф" розповідав про головні взуттєві тренди осені 2023 року. Вибрати актуальну пару чобіт, черевиків та туфель цього сезону дуже просто, адже різноманітність моделей вражає.