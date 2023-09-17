Тренчі, пальта, бомбери і не тільки: який верхній одяг носимо цієї осені (фото)

За допомогою трендового шкіряного тренчу або хутряного пальта ваш образ буде і теплим, і стильним

З настанням осені прийшов час подбати про стильне утеплення. Добре, що дизайнери на подіумах показали чимало актуальних варіантів верхнього одягу на цей сезон.

Які пальта, куртки та тренчі в моді у найближчі осінньо-зимові місяці? Більше розповіла стилістка Ната Москаленко в Instagram.

Так, стилістка виділяє основну тенденцію у верхньому одязі — естетика 80-90-х років. Тобто йдеться про речі з об’ємними плечима та вільним силуетом. Крім того, знову популярна довжина до коліна, хоча базовою й універсальною її не назвеш. Тож максі та міді продовжуємо носити.

На піку тенденцій виявилися вкорочені максі пальто-жакети. У тренді жилети та кейпи. Що стосується тренчів, то на подіумах представлені шкіряні й габардинові варіанти.

Який сезон залишається улюбленим у модниць бомбер. Для холоднішої погоди підійде хутряне пальто. Тим, хто любить аксесуари, варто звернути увагу на пальта і куртки у комбінації з об’ємними шарфами.

Верхній одяг на осінь-зиму

Хутряне пальто

Вкорочений верхній одяг

Альтернатива пальто максі

Базовий варіант верхнього одягу

Шарф додасть елегантності

Шкіра в моді завжди

Актуальний тренч

Трендовий фасон

Зручний та стильний жилет

Раніше "Телеграф" розповідав про головні взуттєві тренди осені 2023 року. Вибрати актуальну пару чобіт, черевиків та туфель цього сезону дуже просто, адже різноманітність моделей вражає.