Манікюр із ноткою розкоші: 15 стильних ідей, щоб ваші нігті сяяли цієї осені (фото)

З золотистими відтінками ваші нігті сяятимуть у будь-яку погоду.

Цієї осені крім шоколадних лаків для нігтів актуальний нейл-арт із золотим декором. Що, як не золото, додає розкоші, гламуру та глянцю.

Зверніть увагу на 15 стильних нейл-ідей, якщо ви в пошуку манікюру на осінь 2023. Про тренд на золотий дизайн пише Byrdie.

Позолочені завитки та контури зроблять ваш осінній манікюр неповторним. Але, звичайно, можна нанести мерехтливий лак на всю нігтьову пластину, адже блискучий нейл-арт актуальний не лише у новорічні свята.

Любительки французького манікюру можуть освіжити традиційний дизайн за допомогою золотого лаку. Для цього лише покрийте кінчики не білим, а золотим тоном. Так ваш френч буде ефектнішим.

Спробуйте повністю або частково покрити нігті золотою фольгою чи поталлю. Не менш красивий варіант — декор перлинами, та й золотисті наклейки на нігтях матимуть вдалий вигляд. Поліпшить золотий декор і мармуровий дизайн, додавши йому нотку розкоші.

Ідеї манікюру із золотим дизайном

Раніше "Телеграф" розповідав, що надихнути на стильний манікюр може коштовне каміння. Рубінові, сапфірові або аметистові відтінки зроблять ваші нігті неймовірними.