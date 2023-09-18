Топ-8 модних трендів осені 2023, які вам справді захочеться носити (фото)

Вдихніть нове життя у свій осінній образ

Атмосфера цього сезону характеризується так званою "тихою розкішшю". Це мінімалістичний стиль із високоякісними речами – звичайними чорними легінсами, білими футболками, осінніми пальтами, зручними светрами – зібраними в комплекти, які можна носити і на роботу.

Портал Glamour пропонує добірку осінніх модних тенденцій, які стануть масштабними. Це тренди нового сезону, які вам потрібно знати зараз.

Модні осінні тренди 2023

Светр по погоді

Осінь – це чудовий час, щоб одягнути светр. Багато модних брендів продемонстрували на останніх показах ідеальні в’язані речі великого розміру, поєднані з дуже зручними аксесуарами, такими як легінси та зимові шарфи. Якщо вам потрібний останній знак, щоб поповнити свою колекцію джемперів, це саме він.

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Бізнес леді

Навіть якщо у вас немає офісної роботи, настрій цієї осені – це основні речі для робочого місця з родзинкою. Спідниці міді, подовжені блузи з бантами, сукні-блейзери та відлуння модного одягу 80-х — підплічники. Можливо, у вас є все необхідне, але новий піджак або пара осіннього взуття ніколи не завадить.

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Хромоване срібло

Те, що почалося як літній мікро тренд, переросло у повне панування "металевого" взуття: кросівки, туфлі на підборах, черевики, балетки — що завгодно. Хоча на осінніх подіумах було і багато золота, кольором цього сезону є срібло.

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Відкриті плечі

Обтягуючі, сексуальні та напрочуд універсальні силуети з відкритими плечима готові грандіозно повернутися в цей сезон. Чому б цієї осені не показати ключиці? Ви завжди можете прикритися шарфом, якщо замерзнете.

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Темно-синій на чорному

Якщо вірити давнім традиціям, темно-синій та чорний ніколи не повинні сходитися. Але деякі з найяскравіших осінніх показів поєднували ці два кольори з великим ефектом. Це важливо — доки ви вірите у те, що робите, ви вільні у виборі та можете порушувати правила. Надягніть темно-синій піджак і просторі чорні штани, коли наступного разу будете готові трохи вийти за традиційні кордони.

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Непретензійний унісекс

Ви дійсно ніколи не помилитеся з футболкою, піджаком на ґудзиках, піджаком із запахом чи парою штанів – напевно, тому так багато брендів показали певну комбінацію цих основних елементів. Іноді розкіш – це не що інше, як поєднання стильного, але нібито нічим не примітного ансамблю у стилі Normcore, який змусить вас відчути себе шикарно.

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Художні принти

Принти, гідні колекціонерів, з’явилися на багатьох подіумах цього сезону, від елітних коней та сюжетів відомих художників до суконь із зображеннями інших суконь. Цього сезону мода схильна до мистецтва, тому довіртеся цій тенденції.

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Все червоне

Запитайте будь-якого дизайнера, і ви отримаєте ту саму відповідь: колір осені 2023 року – червоний. На противагу типовим приглушеним землистим тонам, які ви очікуєте восени, цей відтінок сміливий і спокусливий. Незалежно від того, який відтінок ви виберете — червоний, томатний, гранатовий — вбрання в тон, починаючи з пари червоних балеток, буде найлегшим способом зробити заяву цього сезону.

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Раніше ми розповідали, як носити червоний восени 2023 року. До вашої уваги пропонуються ідеї модних аутфітів з різними поєднаннями трендового кольору.