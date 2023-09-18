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Топ-5 осінніх трендів, на які варто звернути увагу у 2023 році (фото)

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Анна Барабан Анна Барабан
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Осінні модні тренди 2023 — фото
Осінні модні тренди 2023 — фото. Фото guru.wildberries

Такі речі 100% повинні бути у вашому осінньому гардеробі

Трендів на осінь 2023 року дуже багато і наздогнати всіх складно, та й немає сенсу. Іноді достатньо всього однієї або двох модних речей, щоб створити стильний осінній лук. Головне знати, що зараз у моді, і як красиво та стильно поєднувати речі між собою.

Стиліст-іміджмейкер Інна Хюсені у своєму модному блозі в Інстаграм, який вона веде під ніком innes.pro.style, виділила топ-5 найстильніших осінніх трендів на 2023 рік. На ці речі та тренди модний експерт радить звернути максимум своєї уваги.

Тренди осені 2023 року:

  • Сірий колір.
  • Відтінки червоного кольору.
  • Шкіра.
  • Цікаві тренчі.
  • Дублянки.
Тренди осені 2023 року — дублянки
Тренди осені 2023 року — сірий колір
Тренди осені 2023 року – червоний колір
Тренди осені 2023 року — тренчі

Важливий елемент осіннього гардероба — брючний костюм, який, до речі, стане незамінним при складанні образів в естетиці office core. Раніше "Телеграф" розповідав, з якими речами стильно поєднувати брючний костюм цього сезону.

Раніше ми розповідали, як носити червоний восени 2023 року. До вашої уваги пропонуються ідеї модних аутфітів з різними поєднаннями трендового кольору.

Також раніше Андре Тан розповів про модні антитренди 2023 року. Забудьте про джинси в обтяжку і принти, що кричать.

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#Мода #Стиль #Тренди