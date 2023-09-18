Топ-5 осінніх трендів, на які варто звернути увагу у 2023 році (фото)

Такі речі 100% повинні бути у вашому осінньому гардеробі

Трендів на осінь 2023 року дуже багато і наздогнати всіх складно, та й немає сенсу. Іноді достатньо всього однієї або двох модних речей, щоб створити стильний осінній лук. Головне знати, що зараз у моді, і як красиво та стильно поєднувати речі між собою.

Стиліст-іміджмейкер Інна Хюсені у своєму модному блозі в Інстаграм, який вона веде під ніком innes.pro.style, виділила топ-5 найстильніших осінніх трендів на 2023 рік. На ці речі та тренди модний експерт радить звернути максимум своєї уваги.

Тренди осені 2023 року:

Сірий колір.

Відтінки червоного кольору.

Шкіра.

Цікаві тренчі.

Дублянки.

Важливий елемент осіннього гардероба — брючний костюм, який, до речі, стане незамінним при складанні образів в естетиці office core. Раніше "Телеграф" розповідав, з якими речами стильно поєднувати брючний костюм цього сезону.

Раніше ми розповідали, як носити червоний восени 2023 року. До вашої уваги пропонуються ідеї модних аутфітів з різними поєднаннями трендового кольору.

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