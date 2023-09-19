Топ-5 розкішних нюдових дизайнів на будь-які нігті, які потрібно додати до закладок (фото, відео)

Ви можете зробити їх ефектними, використовуючи нейл-арт чи унікальну форму

У сфері краси натхнення для нігтів є безмежним. Довгі, короткі, квадратні або круглі, їх можна прикрашати відповідно до вашого особистого смаку, стилю або нагоди. При такій великій кількості варіантів іноді вибір кращого дизайну манікюру або кольору лаку для нігтів може спантеличити.

У салонах є широкий вибір лаків тілесного кольору, що пропонують безмежні можливості для створення такого виду нігтів, який приверне увагу та збере для вас усі компліменти. Портал Hypebae зібрав п’ять образів, які вгамують ваш апетит.

Нюдовий манікюр на довгі нігті та короткі теж

Мигдальний чай лате

Цей чудовий осінній відтінок, створений знаменитим майстром манікюру Томом Бачіком для Дженніфер Лопес, підходить як для побачення з відповідними тінями для повік, так і для денного офісного образу.

Нюдовий блиск для губ у манікюрі

Нігті із блиском для губ стали найпопулярнішим манікюром 2023 року. З’єднайте їх із золотими кільцями, і ви отримаєте приголомшливий ефект.

Barely There Nude

Просто для багатих, найінтелектуальніших та елегантніших. Чиста колірна гама ніколи не виглядала більш божественно на селфі.

Чай з молоком нюд

Будь-який тип нігтів молочного кольору буде ефектним. Але нюдовий молочний манікюр завжди домінуватиме.

Нюдова "француженка"

Французький манікюр завжди буде на піку популярності — від сезону до сезону. Але нюдовий французький манікюр додає вишуканості класичної традиції, не відхиляючись надто далеко від тренду.

Раніше ми писали, які тренди манікюру на осінь 2023 року варто обов’язково спробувати цього сезону. Зараз у моді натхненна ніжність та глибокі відтінки.