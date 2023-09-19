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Захопляться всі колеги: 11 шикарних луків у трендах осені 2023 (фото)

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
Дата публікації
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Автор
Восени офісна мода у своїй стихії Новина оновлена 19 вересня 2023, 17:07
Восени офісна мода у своїй стихії. Фото Freepik

Після літньої спеки навіть приємно повернутися до нормальних робочих аутфітів

Осінній робочий аутфіт – це полегшення після спекотного літнього сезону. Покази нового сезону продемонстрували модні тренди осені 2023 року, які знаходять своє відображення і у виборі повсякденного одягу.

Портал whowhatwear ділиться своїми рекомендаціями, як виглядати стильно цієї осені. Незалежно від того, чи працюєте ви в корпоративному світі, чи творчій сфері, ви зможете знайти щось для себе з цих готових образів.

Модний одяг для роботи на осінь 2023

  • Повністю білий — піджак, спідниця та топ. Цей образ вимагає догляду, але повністю біле вбрання просто випромінює впевненість.
Повністю білий образ
Фото: instagram.com/_jessicaskye
  • Жилетний костюм

Жилетні костюми – тренд для роботи, на який ми всі чекали. Також вони шикарно та стильно виглядають у дрібну тонку смужку.

Жилетний костюм
Фото: instagram.com/sasha.mei
  • Шкіряний блейзер + трикотажна максі-сукня

Витончений шкіряний блейзер стане гарним відпочинком від класичного вовняного топера. Звісно, якщо дрес-код дозволяє.

Шкіряний блейзер
Фото: instagram.com/hannamw
  • Класичний на ґудзиках + светр-жилет + штани з високою талією. М’який светр-жилет – це простий спосіб досягти комфорту та стилю.
робочий стиль
Фото: instagram.com/deborabrosa
  • Сукня міді з поясом + сумка через плече

Сукня – це ідеальний варіант, коли час важливий. Цей образ не потребує багатьох аксесуарів.

Сукня міді з поясом
Фото: instagram.com/dawn.tan
  • Графічний светр + штани з розрізним подолом. Коли температура падає, светр із малюнком та приталені штани – це вихід.
Графічний светр
Фото: instagram.com/camillecharriere
  • Шийний шарф + нейтральний светр + яскраві штани

Шийні хустки – це недооцінені аксесуари, які справді можуть змінити весь образ. Це миттєво надає витонченості з невеликими зусиллями.

Шийний шарф та яскраві штани
Фото: instagram.com/hannastefansson
  • Плісована блузка + блейзер + штани-плісе. Спробуйте додати плісирований предмет до свого гардероба для роботи.
Плісована блузка
Фото: instagram.com/fakerstrom
  • Комбінезон + стьобана сумка

Комбінезони можуть підійти і для офісу. Просто шукайте версії з чітким кроєм, наприклад, чіткі комірці і прямі лінії.

Комбінезон та стьобана сумка
Фото: instagram.com/greceghanem
  • Светр з короткими рукавами + стильна спідниця + чоботи до колін

Ваші базові речі гардероба не обов’язково мають бути ідеально суворими. Подивіться на цю асиметричну спідницю – це добрий приклад.

асиметрична спідниця
Фото: instagram.com/fongminliao
  • Білі ґудзики + шкіряний пояс + штани

Це ще один стильний образ, який ви легко можете носити щодня. Штани можуть бути як у тон, так і темніші, або навіть світло-коричневі.

світла сорочка з брюками
Фото: instagram.com/aimeesong

Раніше ми розповідали, які тренди стріт-стайл носили все на Тижні моди в Нью-Йорку. Цієї осені немає нічого надто екстравагантного чи сміливого!

Теги:
#Мода #Стиль