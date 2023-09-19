Захопляться всі колеги: 11 шикарних луків у трендах осені 2023 (фото)
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Після літньої спеки навіть приємно повернутися до нормальних робочих аутфітів
Осінній робочий аутфіт – це полегшення після спекотного літнього сезону. Покази нового сезону продемонстрували модні тренди осені 2023 року, які знаходять своє відображення і у виборі повсякденного одягу.
Портал whowhatwear ділиться своїми рекомендаціями, як виглядати стильно цієї осені. Незалежно від того, чи працюєте ви в корпоративному світі, чи творчій сфері, ви зможете знайти щось для себе з цих готових образів.
Модний одяг для роботи на осінь 2023
- Повністю білий — піджак, спідниця та топ. Цей образ вимагає догляду, але повністю біле вбрання просто випромінює впевненість.
- Жилетний костюм
Жилетні костюми – тренд для роботи, на який ми всі чекали. Також вони шикарно та стильно виглядають у дрібну тонку смужку.
- Шкіряний блейзер + трикотажна максі-сукня
Витончений шкіряний блейзер стане гарним відпочинком від класичного вовняного топера. Звісно, якщо дрес-код дозволяє.
- Класичний на ґудзиках + светр-жилет + штани з високою талією. М’який светр-жилет – це простий спосіб досягти комфорту та стилю.
- Сукня міді з поясом + сумка через плече
Сукня – це ідеальний варіант, коли час важливий. Цей образ не потребує багатьох аксесуарів.
- Графічний светр + штани з розрізним подолом. Коли температура падає, светр із малюнком та приталені штани – це вихід.
- Шийний шарф + нейтральний светр + яскраві штани
Шийні хустки – це недооцінені аксесуари, які справді можуть змінити весь образ. Це миттєво надає витонченості з невеликими зусиллями.
- Плісована блузка + блейзер + штани-плісе. Спробуйте додати плісирований предмет до свого гардероба для роботи.
- Комбінезон + стьобана сумка
Комбінезони можуть підійти і для офісу. Просто шукайте версії з чітким кроєм, наприклад, чіткі комірці і прямі лінії.
- Светр з короткими рукавами + стильна спідниця + чоботи до колін
Ваші базові речі гардероба не обов’язково мають бути ідеально суворими. Подивіться на цю асиметричну спідницю – це добрий приклад.
- Білі ґудзики + шкіряний пояс + штани
Це ще один стильний образ, який ви легко можете носити щодня. Штани можуть бути як у тон, так і темніші, або навіть світло-коричневі.
Раніше ми розповідали, які тренди стріт-стайл носили все на Тижні моди в Нью-Йорку. Цієї осені немає нічого надто екстравагантного чи сміливого!