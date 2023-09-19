Без косухи цієї осені не обійтися: які шкіряні куртки актуальні (фото)

З курткою ви зможете зібрати чимало стильних багатошарових образів

Серед трендів на верхній одяг восени 2023 року популярна шкіряна куртка. Косуха вже давно стала базовою річчю осіннього гардеробу, проте застарілий фасон може зіпсувати ваш образ.

Які куртки в моді цієї осені? Більше розповіла стилістка під ніком @purpur.stylist в Instagram.

Які косухи вийшли з моди

Правильний крій косухи стане у нагоді в будь-яку осінню погоду. Така куртка поєднується з сукнями, джинсами та костюмами. Підійдуть і підбори, і балетки, і кросівки чи черевики. Однак важливий нюанс: косуха не повинна вас надто обтягувати, об'єм – обов’язкова вимога до фасону.

Застарілі фасони курточок

Які шкіряні куртки у тренді

Стилістка підкреслює, що під гарну косуху має вільно влізти теплий светр, сорочка чи худі. Крім того, актуальна куртка закриває пах або закінчується у зоні талії.

Якщо у вас об’ємні стегна (фігура типу "груша"), то стилістка рекомендує вибирати довжину або нижче "вушок" або укорочений варіант на талії. Косуха не повинна закінчуватися на широкій частині стегна.

Також зверніть увагу на фурнітуру. Срібляста — вдалий вибір, тому що золота іноді виглядає дешево. Ремені на рукавах, внизу, ґудзики на кишенях та комірі не завадять.

Цього сезону популярні як базові чорні моделі, так і косухи різних кольорів. Обов’язково звертайте увагу на якість матеріалу. Що шкіра, що її замінник повинні бути досить м’якими й еластичними.

Стильні косухи

Кольорові варіанти

Важливо вибрати правильний фасон

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