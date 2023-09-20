Мереживо, приталені кардигани та ще сім трендів: чим урізноманітнити осінні образи (фото)

Додайте до осінніх аутфітів модні деталі, щоб бути неперевершеною за будь-якої погоди

У 2023 році осінні тенденції тішать модниць різноманітністю. Якісь речі знову повернулися в моду, як кардигани у стилі 90-х, а щось лише завойовує симпатії.

Як урізноманітнити свої образи цієї осені? Порадами поділилася стилістка Женя Тарасова в Instagram.

Як модно одягатись восени-2023? Ваше вбрання вийде на новий рівень, якщо додати один або кілька гарячих трендів.

У топі тенденцій цього сезону опинилися, за словами стилістки:

Приталені кардигани на ґудзиках у стилі 90-х. Така річ вигідно підкреслить фігуру, вдало поєднується з низом вільного силуету.

Графітовий та чорний денім. Зробить образ цікавішим, ніж класичний синій.

Щільні кардигани довжини максі. Теплі й затишні, фактурні та різнопланові фасони підійдуть для стилізації цієї осені.

Бізнес стиль (приталені спідниці міді, краватки, блейзери з активними плічками). Нотки ділового стилю вдало поєднуються у повсякденних комплектах, а не лише робочих аутфітах.

Шкіряні тренчі та вовняні пальто довжини максі. Такий верхній одяг зробить ваші образи стильними, свіжими й трендовими.

Шкарпетки і гольфи. Цікаві деталі, що завершать образ. Комбінуйте з мюлями, лоферами, черевиками.

Кольори: шоколадний, червоний, синій. Це найпопулярніші відтінки у сезоні осінь-зима.

Мереживо. Популярність на напівпрозорі тканини наростає, такий матеріал надає відвертості та загадковості.

Горох і клітина. Класичні принти, але цього сезону особливо актуальні.

Стильні деталі

Альтернатива чорному

Затишно та стильно

Ділова естетика

Мереживо знову в моді

Вічно модні принти

Стильна річ для осені

Актуальний верхній одяг на осінь

Червоний – хіт сезону

Раніше "Телеграф" розповідав, що одним із трендів осені 2023 року став office core. Образи в офісному стилі заполонили подіуми цього сезону.