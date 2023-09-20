Мереживо, приталені кардигани та ще сім трендів: чим урізноманітнити осінні образи (фото)
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Додайте до осінніх аутфітів модні деталі, щоб бути неперевершеною за будь-якої погоди
У 2023 році осінні тенденції тішать модниць різноманітністю. Якісь речі знову повернулися в моду, як кардигани у стилі 90-х, а щось лише завойовує симпатії.
Як урізноманітнити свої образи цієї осені? Порадами поділилася стилістка Женя Тарасова в Instagram.
Як модно одягатись восени-2023? Ваше вбрання вийде на новий рівень, якщо додати один або кілька гарячих трендів.
У топі тенденцій цього сезону опинилися, за словами стилістки:
- Приталені кардигани на ґудзиках у стилі 90-х. Така річ вигідно підкреслить фігуру, вдало поєднується з низом вільного силуету.
- Графітовий та чорний денім. Зробить образ цікавішим, ніж класичний синій.
- Щільні кардигани довжини максі. Теплі й затишні, фактурні та різнопланові фасони підійдуть для стилізації цієї осені.
- Бізнес стиль (приталені спідниці міді, краватки, блейзери з активними плічками). Нотки ділового стилю вдало поєднуються у повсякденних комплектах, а не лише робочих аутфітах.
- Шкіряні тренчі та вовняні пальто довжини максі. Такий верхній одяг зробить ваші образи стильними, свіжими й трендовими.
- Шкарпетки і гольфи. Цікаві деталі, що завершать образ. Комбінуйте з мюлями, лоферами, черевиками.
- Кольори: шоколадний, червоний, синій. Це найпопулярніші відтінки у сезоні осінь-зима.
- Мереживо. Популярність на напівпрозорі тканини наростає, такий матеріал надає відвертості та загадковості.
- Горох і клітина. Класичні принти, але цього сезону особливо актуальні.
Раніше "Телеграф" розповідав, що одним із трендів осені 2023 року став office core. Образи в офісному стилі заполонили подіуми цього сезону.