Синій – хіт осені: десять ідей яскравого манікюру, який не залишає байдужим (фото)

За допомогою синього лаку для нігтів ваш осінній манікюр виділятиметься з натовпу шоколадних нейл-дизайнів

У топі осінніх нейл-тенденцій багато гарних відтінків, починаючи від коричневого та завершуючи зеленим. Особливе місце займає синій колір: він додасть вашому манікюру яскравості навіть у похмурий день.

Манікюр у синіх тонах прикрасить як короткі, так і довгі нігті, передає Byrdie. Варто звернути на десять стильних ідей, якщо ви шукаєте нейл-дизайну цієї осені.

Синій манікюр став дуже популярним. Модниці вибирають тони від ніжно-блакитного до кольору Тіффані. Тоді як соковитий електрик – хіт осені 2023 року. Цей яскравий і сміливий відтінок можна вплести в будь-який нейл-дизайн: від холодних синіх закорючок до яскравих синіх кінчиків французького манікюру.

Ви можете повністю покрити нігтьову пластину синім лаком або пофарбувати тільки кінчики. Завитки та лінії, геометричні малюнки, абстракція, принти чи мерехтіння: є багато способів урізноманітнити ваш осінній нейл-дизайн у синіх тонах.

Ідеї манікюру у синьому кольорі

Яскравий дизайн

Стильна ідея

Незвичайний нейл-арт

Трендовий синій

Модна ідея

Блиск не завадить

Нестандартний манікюр

Вогняний дизайн

Ефектні принти

Палітра синього

Якщо синій манікюр здається вам надто яскравим, то підберіть спокійніший нейл-арт для цієї осені. Раніше "Телеграф" розповідав про розкішні ідеї нюдового манікюру, який доречний у будь-якій ситуації.