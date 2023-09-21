Які тренчі в моді цієї осені: топ стильних варіантів, якщо базовий бежевий плащ набрид (фото)

Тренч допоможе вам скласти багато яскравих аутфітів у будь-яку погоду

Різноманітність верхнього одягу восени включає не тільки куртки і пальта. Вдалим варіантом стане тренч, і актуальні не лише базові бежеві варіанти, яких жартома порівнюють з плащем лейтенанта Коломбо.

Які тренчі в моді цієї осені? Про це розповідає стилістка Яна Платонова у своєму блозі в Instagram.

Тренч – один із найпопулярніших варіантів верхнього одягу в осінній сезон. Однак є можливість виділитися з натовпу модниць у подібних плащах. Якщо ви прагнете уникнути масовості та банальності, то стилістка радить вибирати не бежевий тренч.

"Різноманітність кольорів і фактур дозволяють сповна підкреслити вашу індивідуальність. Шкіряні, замшеві, з декором, максі й міді, навіть довжина до коліна поступово повертається в ряди трендів. Вибирайте на свій смак, адже відмовлятися від тренчів повністю — це добровільно позбавлятися дуже практичного і універсального предмета в гардеробі", — зазначає Платонова.

Із тренчами можна зібрати багато стильних образів. Наприклад, стилістка пропонує такі формули: тренч + total black, тренч із джинсами та конверсами. Платонова закликає додавати більше аксесуарів у портретну зону, носити тренчі з яскравими шарфами, вибирати кольорові водолазки та светри або накидати джемпера поверх плаща.

Модні тренчі у сезоні осінь-2023

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