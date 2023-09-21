Рус

"Котячі очі" та зухвалі кучері: топ-4 тренди Тижня моди в Нью-Йорку, які потрібно спробувати (фото)

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Стиль визначає не лише одяг
Стиль визначає не лише одяг. Фото Freepik

Макіяж та зачіска відіграють далеко не останню роль у створенні вашого образу

Вересень – це не просто початок осені, а й стрибок у майбутнє моди та краси. Дизайнери зі столиць моди Нью-Йорка, Лондона, Мілана та Парижа займають центральне місце, формуючи тренди та задаючи тон. Так само, як майстри нейл-арту розвивають модні тренди манікюру 2023, свої тенденції диктують візажисти та стилісти по волоссю.

Команда Hypebae відібрала чотири тренди у зачісці та макіяжі, які визначили Тиждень моди у Нью-Йорку. Ці чарівні образи штурмуватимуть вулиці найближчими місяцями і залишаться з нами і навесні.

Модний макіяж 2023 — форма та колір

  • "Котячі очі" або "Метод Sheika Daley"

Цей футуристичний макіяж створила відома візажистка Шейка Дейлі. Чітка підводка для очей була підібрана відповідно до індивідуальної форми очей моделі.

макіяж котяче око крупно
Фото: Laquan Smith Nyfw Ss24/Lancome
  • Стиль Cafe Latte

Ми все ще знаходимося в епосі Latte Makeup, і вона продовжиться і наступного року. Ці теракотові димчасті відтінки добре переходять з осіннього до весняного сезону і є універсальними для денного або вечірнього образу.

макіяж кави латте
Фото: Tibi Nyfw Ss24/Aveda
  • Чудові кучері

Як і очікувалося, приголомшливі кучері будуть модними восени 2023 року. Але антигравітаційним спреєм варто запастися, оскільки ця тенденція була яскравою і в колекціях весна-літо 2024 року.

чудові кучері
Фото: Philip Lim Nyfw Ss24/Getty Images
  • Плетений балеткор

Жіночність і зручність цієї зачіски, відомої як стиль балерин, були яскраво підкреслені різними аксесуарами. Плетені балетні пучки, стрічки, вплетені в навмисне розпущені пасма, і багато іншого виділялися на Тижні моди в Нью-Йорку.

Плетений балеткор
Фото: Collina Strada/Christian Siriano Nyfw Ss24

Раніше ми розповідали, що носити на роботу восени буде модним цього сезону. Стилісти зібрали 11 готових образів на будь-який смак та колір.

Теги:
#Мода #Макіяж #Зачіска