"Котячі очі" та зухвалі кучері: топ-4 тренди Тижня моди в Нью-Йорку, які потрібно спробувати (фото)

Макіяж та зачіска відіграють далеко не останню роль у створенні вашого образу

Вересень – це не просто початок осені, а й стрибок у майбутнє моди та краси. Дизайнери зі столиць моди Нью-Йорка, Лондона, Мілана та Парижа займають центральне місце, формуючи тренди та задаючи тон. Так само, як майстри нейл-арту розвивають модні тренди манікюру 2023, свої тенденції диктують візажисти та стилісти по волоссю.

Команда Hypebae відібрала чотири тренди у зачісці та макіяжі, які визначили Тиждень моди у Нью-Йорку. Ці чарівні образи штурмуватимуть вулиці найближчими місяцями і залишаться з нами і навесні.

Модний макіяж 2023 — форма та колір

"Котячі очі" або "Метод Sheika Daley"

Цей футуристичний макіяж створила відома візажистка Шейка Дейлі. Чітка підводка для очей була підібрана відповідно до індивідуальної форми очей моделі.

Фото: Laquan Smith Nyfw Ss24/Lancome

Стиль Cafe Latte

Ми все ще знаходимося в епосі Latte Makeup, і вона продовжиться і наступного року. Ці теракотові димчасті відтінки добре переходять з осіннього до весняного сезону і є універсальними для денного або вечірнього образу.

Фото: Tibi Nyfw Ss24/Aveda

Чудові кучері

Як і очікувалося, приголомшливі кучері будуть модними восени 2023 року. Але антигравітаційним спреєм варто запастися, оскільки ця тенденція була яскравою і в колекціях весна-літо 2024 року.

Фото: Philip Lim Nyfw Ss24/Getty Images

Плетений балеткор

Жіночність і зручність цієї зачіски, відомої як стиль балерин, були яскраво підкреслені різними аксесуарами. Плетені балетні пучки, стрічки, вплетені в навмисне розпущені пасма, і багато іншого виділялися на Тижні моди в Нью-Йорку.

Фото: Collina Strada/Christian Siriano Nyfw Ss24

Раніше ми розповідали, що носити на роботу восени буде модним цього сезону. Стилісти зібрали 11 готових образів на будь-який смак та колір.