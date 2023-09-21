Топ-6 джинсових трендів, на які варто звернути увагу в осінньому сезоні (фото)
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За версією подіумів, це ключові тренди деніму для сезону осінь/зима
Дизайнери, зокрема Dior, Zimmermann, Jean Paul Gaultier та Diesel, представили денім на своїх подіумах у сезоні осінь/зима – від ефектного верхнього одягу до об’ємних текстур – і довели, що цей базовий одяг нікуди не йде. Осінньо-зимові модні тренди 2023 року повертаються до класичних силуетів та крою, які стали червоною ниткою у трендах деніму. Також було помітно повернення до одного з найсуперечливіших предметів – вузьких джинсів.
Якщо ви готові переосмислити стиль джинсів та деніму загалом, варто звернути увагу на ці речі, зазначає портал Woman&Home. Незалежно від того, чи хочете ви вдихнути нове життя у свої класичні речі чи готові інвестувати у щось нове, це найкращі образи, які могли потрапити на ваш радар цього сезону.
Що модно носити восени 2023 — денім
Проаналізувавши сотні показів, ми помітили, що ці тренди з’являються знову і знову. Ось вам потрібно знати, щоб створити свій модний стиль.
- Структурні куртки
- Текстуровані джинси
- Джинсова багатошаровість
- Джинсові сорочки
- Змішані текстури та кольори
- Вузькі джинси
Раніше ми розповідали, які тренди стріт стайл 2023 року були помічені на Тижні моди в Нью-Йорку. Ці шість трендів носили усі!